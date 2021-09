Apuesta por el lujo y el turismo 'premium' en Sevilla

La Asociación Española del Lujo (Luxury Spain) se ha presentado esta semana en Sevilla en un acto celebrado en el hotel Palacio Villapanés, uno de los de máxima categoría de la capital hispalense, para potenciar y promover el turismo y el comercio en Andalucía y, en concreto, en Sevilla. Los focos apuntaron hacia la capital como un referente a nivel nacional por sus productos exclusivos y de alta calidad, su histórica tradición artesana y su inigualable gastronomía.

Es la segunda vez que esta asociación oficial se presenta en Sevilla, pues la primera vez tuvo lugar en el Alfonso XIII en 2015. En esta ocasión, las instituciones locales acompañaron a la presidenta de honor y fundadora de Luxury Spain, la princesa Beatriz de Orleans. En concreto, en representación de la Junta de Andalucía estuvo la delegada provincial de Turismo, Rosa Hernández; y en nombre del Ayuntamiento de Sevilla, el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz. También respaldaron el evento el presidente de la patronal hotelera, Manuel Cornax, y de las agencias de viajes de Sevilla, José Manuel Lastra.

El acto contó también con la participación de la presidenta ejecutiva de la Asociación Española del Lujo, Cristina Martín Blasi, que ante empresarios del sector y también clientes aportó datos de la buena salud que presenta este segmento, destacando que ha crecido durante 2021 a pesar de la situación económica y que esta recuperando poco a poco cifras del 2019.

"España ocupa el quito lugar en el mercado del lujo dentro de la Unión Europea, por detrás de Francia, Italia, Alemania y Suiza. Mientras la mayoría de sectores han experimentado bajadas en sus niveles de producción y ventas, en el sector del lujo estos se mantienen. Al consumidor internacional le gustan los productos españoles y, cada vez más, visita nuestro país en busca de ellos. Países como Estados Unidos, Japón, India, UEA, Qatar, México, Colombia y Suiza, Bélgica, Alemania e Italia en Europa, demandan cada vez más artículos made in Spain”, según apuntó Cristina Martín Blasi.

El evento consistió también en un cóctel y una posterior presentación y showrrom de las firmas de Luxury Spain. Se dieron a conocer las últimas novedades del sector del lujo de la mano de más de 20 firmas de la asociación, presentando productos Made in Spain del sello de calidad de beauty, gourmet, lifestyle y excelencia Luxury Spain.

Los asistentes al evento pudieron disfrutar de las últimas tendencias en moda de la mano de Brokinez con su exposición de abanicos y los bolsos de Tsuru Design. La diseñadora Rocío Peralta realizó una exposición de sus trajes y se degustaron los mejores productos del Sello de Calidad “Luxury Spain Gourmet” de la mano de Jamones Blázquez, encurtidos de Amanida, la longaniza trufada de Casa Riera Ordeix, la perdiz de Orellana, los quesos de Flores de queso o La Casota o los aceites de Castillo de Canena, las mermeladas de Lorusso, el famoso azafrán de La Melguiza, las alcachofas de Caprichos del Paladar junto con una excelente selección de bebidas de la mano de Bodegas Habla, Bodegas Toro Albalá, Bodegas Hispano Suizas o Sumarroca, sin olvidar productos gastronómicos tan emblemáticos como las galletas de Moscovitas o la famosa regañá de David de Castro. Asimismo, se presentaron las novedades en cosmética del Sello de Calidad “Luxury Spain Beauty” con prestigiosas firmas como Foreo, Andaluz Skincare, Glo International o Winback. También han estado socios del Sello de Calidad “Luxury Spain Lifestyle” More and More studio o Lux Andalus Experience.

La Asociación Española del Lujo es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior desde el año 2010, como respuesta a la necesidad de dar a conocer y potenciar los productos excelentes y de calidad españoles a nivel nacional e internacional así como proteger y defender la imagen de la marcas, aportando como valor añadido el Sello de Calidad de “Luxury Spain” a las empresas miembro, que certifica y las reconoce como “Miembros de la Excelencia”. Es un referente único en el sector del lujo español y la primera y única asociación oficial en el país.

Luxury Spain cuenta actualmente con más de 150 firmas asociadas, de las que una veintena se reunieron en Sevilla esta semana. En mayo de 2021 la Asociación Española del Lujo creó una división, denominada España Destino de Excelencia, que agrupa a todas las instituciones que promueven el turismo de excelencia y de lujo. Entre ellas está Turismo de Andalucía, Costa del Sol, el Ayuntamiento de Marbella y el de Sevilla.

Desde el año 2016 Luxury Spain organiza misiones internacionales y ha estado ya presente en más de 10 países potenciando la Marca España. Además, la Asociación es pionera en la búsqueda de la excelencia y tiene en su haber grandes logros como el primer Congreso de Lujo en España de la mano de ESADE o el reciente Luxury Digital Congress a nivel mundial.

La Asociación Española del Lujo cuenta con un comité directivo y sus miembros de honor, entre los que se encuentran importantes figuras del sector empresarial y social español, que avalan su trayectoria.

Durante la pandemia, la asociación ha creado también el sello Luxury Spain SAFE & TRUST junto a la certificadora internacional Bureau Veritas, posicionándose como el mejor aval para sus asociados que protege su imagen nacional e internacionalmente, dándoles relevancia a sus productos y marcas y confianza a sus clientes.