La patronal impugna el concurso de rutas de transporte escolar en la provincia de Sevilla

La Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Sevilla (Atedibus) ha impugnado, a través de Fedintra, el concurso público de rutas de transporte escolar, que en esta provincia afecta a casi 9.500 alumnos, y cuyo precio de licitación ronda los 45,7 millones de euros.

Son finalmente 133 los lotes de diferentes rutas escolares en Sevilla que han sido licitados a través de la consejería de Educación de la Junta de Andalucía a través de la gerencia provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación, APAE. El precio de la licitación de este concurso es de 22.832.256 €, que al tratarse de un contrato de dos años, alcanza más de 45,7 millones de euros y de ella dependen la movilidad de 9.500 alumnos.

La patronal señala que tras el severo golpe recibido por el sector del transporte escolar, "al no entender la licitación lanzada en estos momentos por la Administración, sin escuchar ninguna de las peticiones ni tener la más mínima sensibilidad con la agobiante situación de un sector paralizado, los profesionales ven ahora argumentos jurídicos para impugnar la licitación y, por tanto, paralizar el proceso, por numerosas irregularidades técnicas y administrativas".

"No han contado con el sector, en una crisis tan grave como la que estamos viviendo, y encima lo han lanzado con muchas irregularidades técnicas y administrativas que pueden dar lugar a la paralización total del proceso", comentó Manuel Gutiérrez, presidente de Atedibus.

Para las empresas de transporte, esta licitación y concurso supone un enorme perjuicio que pone en peligro la continuidad de gran parte del sector del transporte de viajeros por carretera en Andalucía. "Además de poner en grave riesgo la calidad en los servicios que en tan alto nivel están manteniendo los profesionales en los últimos años. Los profesionales del sector están muy endeudados al renovar sus flotas para ofrecer servicios de calidad en el transporte escolar, y tan solo se ha solicitado la prórroga de unos meses", indican.

Atedibus mantiene que la consejería de Educación ha abandonado al sector y, sorpresivamente lanzó el concurso el 10 de agosto, con el agravante de la parálisis administrativa de ese mes y en especial este año de la pandemia, en el que la Administración está en servicios mínimos teletrabajando y siendo necesaria cita previa para cualquier trámite, registro o consulta.

“Hemos iniciado el procedimiento de impugnación en toda Andalucía, y no descansaremos hasta que se paralice el proceso. La consejería de Educación, nos ha abandonado a nuestra suerte, no ha querido dialogar con el sector y nos ha dado la espalda. Este concurso perjudica a los que de verdad generamos riqueza en Andalucía, que somos las pequeñas y medianas empresas, y en mitad de esta grave situación económica, no busca soluciones para este sector, sino que fomenta nuestra desaparición, y esto no lo vamos a consentir. Apelaremos y nos apoyaremos en todas las fórmulas jurídicas a nuestro alcance para paralizar estas licitaciones”, asegura el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez.

La patronal asegura que los actuales contratos podrían haber sido prorrogados hasta junio de 2021, amparados en las normas de urgencia aprobadas a nivel autonómico y nacional por el Estado de Alarma y la crisis sanitaria.

Aunque ya se cumplían los plazos de finalización de los actuales contratos, el sector entiende que las especiales circunstancias en la que nos encontramos, y la compleja situación económica derivada de la Crisis del Coronavirus, motiva la prórroga de los actuales contratos al menos para el próximo curso escolar, y además había marco legal para ello, tal y como se ha realizado en otras comunidades autónomas en la misma situación que Andalucía.

En la Comunidad Andaluza son más de 450 empresas las que se dedican al transporte escolar, dan empleo a 11.000 trabajadores, con unas 1.500 rutas escolares, y que desplazan a más de 75.000 alumnos cada día, y que si la Consejería de Educación no prorroga los actuales contratos, se van a ver duramente afectados.