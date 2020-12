Atracan con una pistola un almacén del polígono Store

Tres individuos atracaron este martes un almacén del polígono Store. Uno de ellos iba armado con una pistola, mientras que los otros dos se dedicaron a robar las cajas registradoras del negocio. El atraco se produjo unos minutos antes de las dos y media de la tarde en la sede de Coreba, una empresa familiar sevillana que vende una gran diversidad de artículos, desde juguetes hasta artículos de papelería.

Uno de los responsables del negocio explicó a este periódico cómo se produjo el atraco. Los tres individuos irrumpieron en el almacén con los rostros cubiertos. Se dirigieron a las cajas y amenazaron a las empleadas que estaban en ese momento en ellas. Uno de los delincuentes llevaba una braga de cuello alta, que le tapaba la mitad de la cara, mientras que los otros iban encapuchados y con mascarillas. El que iba armado se quedó en el centro de la línea de cajas, mientras que los otros robaban el dinero. Arrancaron directamente los cajones de las cajas.

Al escuchar unos gritos, uno de los propietarios de la empresa se acercó a las cajas a ver qué ocurría, y vio que el delincuente que llevaba la pistola lo apuntaba, por lo que desistió de intervenir. Los atracadores no llegaron a abrir fuego ni tampoco causaron heridas a ninguna persona. Luego, se marcharon con el dinero. Lo hicieron con un Ford Focus plateado. No es descartable que hubiera un cuarto atracador esperando a sus compañeros con el coche en marcha preparado para la huida. El empresario hizo ademán de seguirlos, pero sus empleados le convencieron para que no lo hiciera.

La empresa todavía no ha hecho el recuento de cuánto dinero podía haber en las cajas en el momento del atraco, ya que continuamente van retirando la recaudación del día. Los atracadores sólo buscaban dinero, no se interesaron por ninguno de los productos que hay en la empresa.

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre los hechos. Al tratarse de un robo con arma de fuego, las pesquisas del caso recaen sobre el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla. Los investigadores están revisando el vídeo del robo, captado por las cámaras de seguridad del local, para tratar de averiguar quiénes pudieron ser los autores del mismo. Sin embargo, el que llevaba la pistola se colocó debajo de la cámara para no ser grabado. También se ha hecho una inspección ocular del comercio para tratar de encontrar alguna huella o vestigio biológico de los delincuentes.

En los últimos años han sido varias las empresas del polígono Store que han sufrido atracos a mano armada. Este mismo negocio asaltado este martes también sufrió el año pasado un robo en el que agredieron a una trabajadora. Unos días antes de la Navidad de 2019 fue asaltado el cash San Enrique, donde unos delincuentes irrumpieron con una escopeta e hirieron a dos empleados. A uno le abrieron la cabeza con un palo y a otra le dieron un puñetazo que le rompió las gafas.