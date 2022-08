El Ayuntamiento de Sevilla abre un expediente al Festival Interestelar por impedir la entrada con comida y bebida

La Dirección General de Consumo y Mercados del Ayuntamiento de Sevilla ha abierto un expediente sancionador por importe de 12.000 euros a Festival Musical Interestelar AIE, la empresa valenciana promotora del evento del mismo nombre, por impedir a los usuarios el acceso con comida y bebida del exterior, tras la denuncia presentada por la asociación de consumidores Facua.

Así, la directora general de Consumo y Mercados, Isabel María Cuadrado, señala en un decreto fechado el 25 de julio que, "no siendo establecimientos de hostelería o de ocio y esparcimiento", la empresa "no puede establecer las condiciones de admisión" objeto de la denuncia. Este fue el argumento que expuso FacuaSevilla en su denuncia: al igual que un concierto, un cine, un teatro o un parque de atracciones, un festival no puede ser considerado como establecimiento de hostelería aunque dentro del recinto se desarrolle la actividad hostelera de forma accesoria a la principal.

Al haber establecido de forma unilateral estas limitaciones a la admisión de los usuarios, el organismo dependiente del Área de Comercio y Turismo del consistorio sevillano señala que en el evento se infringió el artículo 7.2 de la Ley 13/1999 de 15 de Diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, que establece que todas las condiciones de admisión "estarán sujetas a la intervención de la Administración competente".

El decreto de Consumo señala que la empresa vulneré la citada ley ya que sus condiciones específicas de acceso y permanencia en establecimiento público no fueron "debida y expresamente aprobadas por el organismo administrativo competente del Ayuntamiento de Sevilla". Aprobación que, según se desprende del documento, no se habría producido al no entrar el festival en la categoría de establecimiento de hostelería o de ocio y esparcimiento.

En su página web, el Festival Interestelar 2022 exponía que "en el recinto de conciertos del festival no se puede introducir ni comida ni bebidas". El evento tuvo lugar los días 20 y 21 de mayo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), en la Isla de la Cartuja.

El organismo municipal considera que la empresa incurrió en una "infracción grave" de la ley de espectáculos públicos, para las que están previstas sanciones de entre 300,51 y 30.050,61 euros. "Atendiendo a todas las circunstancias concurrentes, la gravedad de los hechos, el volumen de público al que tales restricciones afecta y el principio de proporcionalidad, se individualiza la sanción en la cantidad de 12.000 euros", señala el decreto de la Dirección General de Consumo y Mercados.

Facua Sevilla recuerda a los afectados que tienen derecho a reclamar a Festival Musical Interestelar AIE indemnizaciones por los perjuicios económicos sufridos como consecuencia de no haber podido acceder al evento con la comida y bebida que llevaban.