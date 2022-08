Los afectados por los cortes de luz en Sevilla intensifican sus protestas

Los ciudadanos afectados por los cortes de luz en los barrios de Sevilla están intensificando sus protestas, después de que apenas puedan soportar las altas temperaturas sin suministro eléctrico en sus casas. Un grupo de vecinos de la zona de Su Eminencia y La Plata permanecen encerrados en el centro cívico del barrio desde el pasado viernes, y suman ya cinco días con esta medida de presión. Mientras tanto, ayer se produjo un intento de ocupación de un local de la Junta de Andalucía y se decidieron nuevas acciones de protesta.

Los vecinos toman así la iniciativa ante lo que consideran una vulneración de sus derechos más básicos, pues entienden que el suministro eléctrico lo es, máxime durante un verano especialmente caluroso. Son muchos los vecinos de barrios como Su Eminencia, Palmete, Padre Pío, Torreblanca y el Polígono Sur, entre otros, que no tienen luz en sus casas o la tienen con numerosos cortes e interrupciones.

La situación la definió perfectamente una vecina de Padre Pío que ha participado en el encierro en el centro cívico, en un vídeo que ha tenido bastante difusión estos días a través de las redes sociales. "No hay luz ni en (la calle) Villaverde, ni en Puebla de Cazalla, ni en Castilleja de la Cuesta... Sin luz, con un niño de cuatro meses y otro de once años... Sin ventilador, sin aire... Insoportable. Así que aquí estamos fresquitos y aquí hemos venido", explica la mujer, que empuja un carro con un bebé.

La vecina añade que hay otras calles, como Martín de la Jara, que cuentan con luz pero de baja potencia. "Han llamado y les han dicho que eso no es una incidencia. Y ahí están sufriendo los frigoríficos y los aparatos. Y reclamar es para nada, porque todavía están esperando que les remuneren los desperfectos de los apagones del año pasado. Y cuando preguntan, les dicen que hay mucha demanda".

"No es normal este verano que estamos pasando, pero es que las Navidades también las pasamos a oscuras, que eso no se ha dicho. Que es muy fuerte, las pasamos a oscuras. Esto no es un problema de un mes ni de dos, sino de años, que llevamos sufriendo", añade la ciudadana afectada, que pide a Endesa que ya es hora de que arregle la incidencia. "Que se dejen de llamarnos barrios marginales, porque no lo somos, somos obreros, levantamos el país, sin nosotros no valdría para nada. Los que tienen corbatas y chaquetas deberían venir a pasar un mediodía en Sevilla, a 51 grados. A ver cuánto aguantan".

🔴Última Hora:Vecina de Padre Pío llega indignada al Centro Cívico por los apagones que esta sufriendo desde hace años en su casa.Remarca que es una trabajadora y no una delincuente como afirma Endesa, y que sin la clase obrera el país no se mueve. pic.twitter.com/WSj1yjKZgD — PV Cerro Amate 41006 (@Pv_cerroamate) July 31, 2022

El testimonio de esta señora coincide con el de un buen número de vecinos afectados por los cortes, que han decidido afrontar la que parece ser la tercera ola de calor del verano en un edificio público en el que sí hay luz y aire acondicionado. Los concentrados en el centro cívico de Su Eminencia hacen estos días vida comunal en el inmueble, comparten comida y bebida y los más veteranos se acuerdan cómo era la vida en aquellos corrales de los vecinos de los que muchos se tuvieron que marchar hace seis o siete décadas.

El domingo hubo una sesión de cine, con la emisión del episodio IV de la Guerra de las Galaxias, que lleva por título Una nueva esperanza, en clara referencia al espíritu de esta lucha vecinal iniciada en Sevilla. "Que la fuerza os acompañe", fueron algunos de los mensajes dejados por ciudadanos en las redes sociales en apoyo a los encerrados.

La plataforma Barrios Hartos, que está coordinando las medidas de protesta, celebró ayer una asamblea en el mercado de la Candelaria y por la noche tuvo lugar otra más para decidir nuevas acciones en los próximos días. Una de estas medidas de presión fue el intento de ocupación de un local de la Junta en el Cerro del Águila, pero finalmente los manifestantes decidieron abandonar el plan al encontrarse con una fuerte presencia policial y haber muchas personas mayores entre ellos.

La tensión en la zona va en aumento, después de que la semana pasada un vecino se cayera en su casa de Padre Pío y aquello motivara una protesta y una posterior intervención policial. A principios de julio también fue detenido uno de los activistas de la plataforma durante una manifestación en protesta por el precio de la luz y las interrupciones del suministro, en un incidente que tuvo lugar en la avenida de Andalucía.

El problema de fondo, que viene de largo, es la proliferación de plantaciones de marihuana que han sufrido estos barrios en los últimos años. Estos cultivos ilegales requieren de una gran demanda energética. Sus responsables suelen sustraer la luz mediante enganches a la red de suministro, lo que provoca sobrecargas, apagones e incendios. Es en las épocas de intensos frío o calor, en las que sube la demanda de luz, cuando se producen mayormente estos problemas.

Endesa ha duplicado la potencia en zonas como el Polígono Sur y trabaja por restablecer el suministro a todos los clientes con contrato que no pueden disfrutar del servicio en estos momentos. Los vecinos también han hecho un llamamiento a las autoridades para que intervengan y solucionen el problema. Piden que se instalen generadores provisionales con los que puedan volver a tener luz en sus viviendas mientras se procede a la reparación de las averías.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se mostró el pasado miércoles muy crítico con los cortes de luz, que calificó de "insostenibles" e "injustificables" en pleno siglo XXI. "No se entiende que haya tantos cortes de luz con las temperaturas que estamos padeciendo. Le he exigido a Endesa que ponga punto y final a esta situación", dijo en declaraciones a los medios.

Mientras, la Junta de Andalucía no se ha pronunciado sobre este problema, y son muchos los vecinos que este mismo lunes exigieron una respuesta por parte del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, al que nombraron específicamente durante el intento de ocupación de un local de la Junta en la calle Dante, en el Cerro del Águila.