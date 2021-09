El Ayuntamiento retoca la ordenación de movilidad del entorno de Santa Justa

El diseño de esta gran plataforma central deberá respetar e integrar el arbolado que ya existe, la iluminación se diseñará con postes de baja altura que creen ambientes agradables, no se permitirá el cerramiento de estos espacios peatonales, el mobiliario urbano deberá estar concentrado en determinadas zonas, el proyecto estará concebido para el movimiento preferente de personas, y en la plantación de los espacios ajardinados se utilizarán especies arbóreas autóctonas.

En las alegaciones del colegio de arquitectos se pide a los técnicos de Urbanismo que modifiquen el PERI, “en especial sus ordenanzas y la configuración de los espacios libres públicos, de zonas verdes y viarios, para que recoja un verdadero análisis de los flujos de movilidad, la intermodalidad y la relación entre espacio público y peatón, se evite la privatización del espacio público y se regule su utilización y estética, se diseñe espacios verdes de entidad suficiente y no marginales, y se coordine con el diseño de las paradas y trazado del Metro Ligero, autobuses, Metro... no perdiendo ni cantidad de zonas verdes ni calidad”.

Gasolineras a más de 50 metros de los pisos junto a centros comerciales

El consejo de la Gerencia de Urbanismo aprobó ayer la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para evitar la instalación de los puntos de suministros de estaciones de servicio a menos de 50 metros de edificaciones existentes o de parcelas previstas en el planeamiento para usos de residentes o dotacionales. Esta iniciativa, que se empezó a tramitar el pasado mes de febrero, se elevará al próximo Pleno para su aprobación definitiva después de que no se haya registrado ni una sola alegación al documento. El PGOU establecía hasta ahora una distancia de 50 metros con las viviendas o equipamientos en parcelas calificadas como estaciones de servicios y en concesiones de puntos de servicio.

Sin embargo, esta limitación no afectaba a puntos de suministro asociados a otros proyectos. Concretamente, no había restricción urbanística para los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o polígonos industriales que de acuerdo con la normativa estatal incorporan entre sus equipamientos instalaciones para suministro de productos petrolíferos a vehículos. La modificación del PGOU plantea que incluso en estos supuestos de uso asociado no podrá estar la gasolinera a menos de 50 metros de uno edificio residencial o de un equipamiento.