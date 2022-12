El Ayuntamiento de Sevilla concentra en la Macarena la atención de los usuarios de los centros de adicciones

El Ayuntamiento de Sevilla garantiza la atención a los usuarios de los centros de adicciones a partir del lunes 3 de enero. Así ha sido confirmado por la delegación municipal de Salud y Protección Animal que informa de que será el centro de día de la Macarena el que concentrará la atención de los usuarios de los tres que existen en la ciudad -junto a Polígono Sur y Juan XXIII- mientras se resuelve la adjudicación de prestación de este servicio, ya licitado por un importe de 324.999,9 euros y que se prevé que se ponga en marcha a finales de próximo mes de enero.

"En coordinación con la empresa adjudicataria del servicio este año, y que acaba su labor el día 30 de diciembre, hemos detectado a aquellos usuarios que no pueden aplazar su tratamiento, serán atendidos por funcionarios de la Sección de Prevención y Atención a las Adicciones del Área de Salud", ha explicado la delegada municipal del ramo, Encarnación Aguilar, quien ha añadido que este personal no solo atenderá a estas personas en situación más vulnerable, sino "a cualquier otra que tenga otro tipo de necesidades, sobre todo en lo referente a la elaboración de informes para instituciones penitencias o la tramitación de ayudas". "De manera que no se quede nadie sin cobertura hasta que se adjudique el servicio a finales de enero", ha subrayado, dando respuesta al compromiso adquirido por el Gobierno municipal para seguir prestando el servicio a estos usuarios.

La respuesta llega semanas después de que los propios usuarios mostraran su preocupación e inquietud ante un posible cierre temporal de los tres centros de adicciones en Sevilla. Una veintena de ellos, que acuden a Juan XXIII, decidieron, incluso, impulsar una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para exigir la continuidad de un servicio sin el cual, consideran, quedarían "abandonados".

Tras anunciar esta medida, Aguilar recuerda que el Ayuntamiento de Sevilla es uno de los pocos municipios andaluces que cuentan con centros de día de incorporación sociolaboral de personas con problemas de adicciones de naturaleza municipal y que el retraso en la adjudicación se ha debido "al normal devenir de la tramitación administrativa a pesar de haberse iniciado los trámites oportunos en verano". Una situación que "no es la primera vez que ocurre, ya que en anteriores ocasiones también se ha producido una interrupción temporal breve en la presentación del servicio".

Este servicio se financia con 350.000 euros de aportación municipal y unos 120.000 euros que aporta la Junta de Andalucía vía subvención de concurrencia no competitiva. Este contrato tiene como finalidad la integración social entre las personas afectadas por las adicciones y su comunidad de referencia, así como abordar específica y precozmente los inicios de consumo de drogas y las conductas pro-adictivas (juego, etc.).

¿Cómo funcionan los centros de adicciones municipales?

La población destinataria son las personas afectadas, esto es, quienes debido al consumo de sustancias tipificadas como droga o a la práctica de determinadas conductas adictivas, presentan problemáticas de orden físico, psíquico, familiar y/o social, y en general a aquéllos/as que estén en riesgo de presentarlas; el entorno de convivencia inmediato (familia u otro tipo de grupo doméstico en directa relación con la persona afectada); la comunidad de referencia, tanto a nivel geográfico (barrio, distrito, etc.) como relacional (ocio, formativo, laboral, etc.), y en el que la persona afectada desarrolla diferentes grados de interacción, y la comunidad en general (profesionales, entidades públicas y privadas, movimiento asociativo y ciudadanos/as quienes por demanda propia o para mejorar el conocimiento y la sensibilización con la problemática tratada, precisen información y asesoramiento específico sobre procedimientos o recursos).

Los objetivos generales del programa son promover la integración en sociedad de la persona afectada por drogodependencias u otras adicciones desde la plena y responsable autonomía personal; facilitar activamente el proceso de adaptación en el propio medio interviniendo directamente sobre los distintos niveles de relación (familiar, laboral, etc.) entre afectados/as y la comunidad; promover la adquisición de hábitos propios de un estilo de vida saludable, evitando con ello prácticas y conductas de riesgo que puedan incidir en diferentes patologías; desarrollar estrategias de información, aproximación y sensibilización de la comunidad para la implicación en el abordaje de esta problemática, que concierne a toda la sociedad, contribuyendo desde el conocimiento real de la misma a la superación de prejuicios y rechazos, y el abordaje precoz de inicios en la toma de substancias consideradas como droga, consumos problemáticos y otras conductas adictivas.

Los dispositivos impulsados desde el Ayuntamiento se encuentran ubicados en los centros de día de Macarena, Juan XXIII y Sur con un horario habitual de apertura al público estará comprendido de lunes a viernes de 8.00 a 14.30 horas, así como martes y jueves de 16:30 a 19:00 horas.

"El Ayuntamiento seguirá apostando a través de su Plan de Acción Local de Salud que finaliza en 2023 por seguir potenciando la salud de todos los sevillanos y sevillanas y además abordaremos de manera emergente otros problemas que están surgiendo en la sociedad, fruto del consumo abusivo del alcohol y del tabaco entre la juventud y para lo que próximamente pondremos en marcha nuevos programas que irán destinados a esta población joven", ha abundado la delegada.