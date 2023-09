Bambo, la nueva sensación de la moda en Triana que conquista a todos sus clientes

Bambo es una marca de moda y complementos que se ha consolidado como una opción atractiva para una diversidad de edades, desde el público joven hasta los más mayores. El enfoque de la marca es ofrecer prendas y accesorios que sean al mismo tiempo actuales, sencillos y elegantes, pero sin sacrificar la accesibilidad en cuanto a precio. En lo que respecta a la ubicación, la tienda se encuentra estratégicamente situada en la Calle Pages del Corro 111, en el barrio de Triana, un lugar con su conocida historia cultural dentro de Sevilla. De hecho, el establecimiento forma parte del Corral Herrera, reconocido como el patio de vecinos más antiguo de la ciudad. Este detalle no solo añade un toque de encanto al local, sino que también refuerza la conexión de la marca con este barrio sevillano.

El principal objetivo de Bambo es que desde el momento en que el cliente entre en la tienda, se encuentre un entorno meticulosamente diseñado para su comodidad y satisfacción. La atención al detalle es palpable, desde la disposición de los artículos hasta el trato personalizado ofrecido por el personal. Por ello, desde su origen, la estética y la imagen de la tienda han sido una prioridad para Bambo, tanto en el espacio físico como en la presencia online. Álvaro, su fundador, es particularmente riguroso en este aspecto. Consciente de la importancia de la imagen en la percepción del público, lleva esta meticulosidad a todas las áreas de la tienda. Desde la presentación de los productos hasta los ‘reels’ y publicaciones en Instagram, todo está cuidadosamente diseñado para reflejar la identidad de la marca: “Me considero bastante exigente con ello, pero es algo que no puedo remediar. Soy así con todo y pienso que la imagen es muy importante y mucho más de cara al público”.

La acogida de la tienda física, inaugurada recientemente, ha superado todas las expectativas. En tan solo 48 horas, se agotó el stock de muchas prendas, lo que ha obligado a la empresa a contactar rápidamente con los fabricantes para reabastecerse. Este éxito inicial no solo muestra la demanda existente por los productos de Bambo, sino que también pone en valor la estrategia de marketing y presencia en redes sociales. Clientes de localidades vecinas, atraídos por estas publicaciones online, han llegado a la tienda en busca de las prendas de esta nueva marca. Este fenómeno demuestra el alcance y el poder de un enfoque integrado, donde la imagen y la experiencia del cliente van de la mano, tal y como confiesa Álvaro: “Ha sido algo impresionante, han llegado hasta a venir clientes de otras poblaciones buscando la tienda, ya que la habían visto en redes sociales y les había llamado la atención”.

Conscientes del papel que desempeñan las redes sociales en el comercio moderno, la tienda ha invertido en una presencia digital sólida a través de su cuenta de Instagram @bambosevilla, donde Bambo mantiene a su clientela al día con publicaciones frecuentes sobre su variada gama de productos. Este enfoque digital no se limita a atraer a los locales de Sevilla y su entorno; tiene un alcance que aspira a cubrir toda Andalucía y, a más largo plazo, a nivel nacional. Este compromiso con la accesibilidad se manifestará pronto en la implementación de una tienda online con envíos a domicilio, atendiendo así a la cada vez mayor creciente demanda de clientes.

La tienda en sí es un espacio donde cada milímetro cuenta. Los probadores son especialmente amplios para ofrecer comodidad durante la elección de prendas, y la decoración contemporánea y elegante contribuye a una atmósfera placentera. Este nivel de cuidado se extiende también a los productos ofrecidos: moda y complementos que no solo son actuales y versátiles, sino también asequibles. Este compromiso con la calidad y la accesibilidad es uno de los pilares para el funcionamiento diario de la marca: Contamos con una decoración muy actual y elegante. Nuestro fin es tener moda y complementos con estilo, para todos los públicos y a buenos precios, un reto que asumimos desde el minuto 1 que Bambo se empezó a cocer. Teníamos clara la idea, el concepto de tienda, el estilo… solo faltaba encontrar nuestra línea ideal de productos, la cual teníamos también muy clara como queríamos que fuera y así fue. Días después de la apertura, todos los clientes que entran por la puerta, salen coincidiendo con la misma opinión: moda y complementos con mucho gusto y a precios muy muy competitivos”.

Por otro lado, con una estrategia de renovación constante, la tienda aspira a sorprender a sus visitantes semana tras semana, presentando novedades en su catálogo de forma regular. Esta orientación hacia la innovación y el cambio es obra de su fundador, Álvaro, quien trae a la mesa años de experiencia en el sector textil, adquirida en una gran multinacional. Álvaro no es un recién llegado al mundo de la moda y el comercio. Desde su juventud, supo que su pasión se encontraba en la intersección de la moda, el marketing y el comercio, campos en los que se formó académicamente. Lejos de ser una apuesta a ciegas, su enfoque se ha visto respaldada por la respuesta positiva de los clientes y en su nuevo proyecto, Bambo.

Asimismo, hay que destacar otro de los pilares importantes de este nuevo establecimiento sevillano: la empatía con el cliente. Por ello, su fundador considera que comprender las necesidades del cliente es esencial para ofrecer un servicio de la más alta calidad. Esta empatía se traduce en una atención al detalle cuyo objetivo es que los clientes no sólo encuentren lo que buscan, sino que también se sientan comprendidos y valorados: “Me considero que sé empatizar con el cliente y con las necesidades que tiene. Bajo mi punto de vista es algo fundamental para dar el mejor servicio posible. Es un sector con gran competitividad, pero cada tienda o cada marca tiene su estilo y clientela. Al final, la sensación que se lleva el cliente tras salir de tu tienda no es más que lo que tú has mostrado, o has dejado ver de ti, y eso es muy importante de cara al público. El cliente pone toda su confianza en ti, buscando o simplemente dejándose aconsejar para comprar su ropa, bien para un día a día o bien para un evento especial”.