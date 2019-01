Beltrán Pérez reclama un aparcamiento subterráneo para La Rosaleda

El aparcamiento subterráneo para la barriada de La Rosaleda provoca un nuevo rifirrafe entre el PP y el gobierno local. El portavoz popular, Beltrán Pérez, reclamó ayer que la construcción de este aparcamiento subterráneo para los vecinos del barrio de La Rosaleda de Transportes Urbanos, después de recorrer el barrio con representantes de la Asociación de Vecinos Doctor Antonio Cortés y la Intercomunidad de Propietarios.

Beltrán Pérez aseguró en un comunicado que ha constatado “dos necesidades prioritarias” para estos vecinos de La Rosaleda, como es “la construcción de un aparcamiento subterráneo sobre el solar en el que debería levantarse un centro de salud”.

Pérez indicó que existe “un amplio solar de propiedad municipal”, calificado como Suelo de Interés Público y Social (S.I.P.S.) en la intersección de la calle General Ollero con la calle Tomás Pardo López, que viene siendo utilizado ya como aparcamiento “irregular” en superficie. “Uno de los problemas que tiene este barrio es la falta de plazas de aparcamiento que sería resuelta, en gran medida, con esta dotación”, afirmó Beltrán Pérez.

El edil popular criticó que el alcalde, el socialista Juan Espadas, “no ha promovido ni un solo aparcamiento subterráneo en la ciudad durante estos años” y añadió que se trata de “una deuda con los vecinos de La Rosaleda de Transportes Urbanos la dotación de esa infraestructura en el solar donde todos sueñan y, además, con un centro de salud”.

El popular destacó, asimismo, que “todos los barrios de este entorno, que se extiende desde la Avenida de Andalucía hasta el Parque Amate vienen reclamando la construcción de un centro de salud”. Pérez explicó que “desde el mandato municipal de 2007-2011, el pleno de la junta Municipal del Distrito Cerro-Amate viene reclamando a la Junta de Andalucía, a iniciativa del Partido Popular, esta dotación”.

La respuesta desde el gobierno local no se hizo esperar. El delegado del Distrito Cerro-Amate, Juan Manuel Flores, aseguró que fue el propio PP que ahora reclama el aparcamiento el que “impidió” que se ejecutara dicha infraestructura al “infundir temor entre los vecinos sobre la estabilidad de sus viviendas” y, por tanto, “no haciendo realidad ni este aparcamiento, ni ninguno en la ciudad cuando ejerció el gobierno local”. “Parece que tiene la memoria muy corta, de ahí que sea de un cinismo mayúsculo que ahora se atreva a pedirlo”, reprochó Flores al dirigente popular.

El delegado del distrito Cerro-Amate agregó que desde su delegación se viene trabajando “para incrementar” el número de aparcamientos en esta barriada y en el conjunto del distrito”.

Además, indicó que esta labor se hace “con rigor” y “analizando sus necesidades y no como Beltrán Pérez”, que “promete lo que no ejecutó, en la misma dinámica de Zoido de prometer mucho en los barrios y nada cumplir”. “El actual portavoz del PP local va por el mismo camino”, concluyó Juan Manuel Flores, que apuntó que “en cuatro años del mandato de Zoido y Beltrán Pérez no se hizo ni una plaza de aparcamiento en la ciudad”.