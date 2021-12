Cs denuncia que la 'botellona' se ha convertido en “un fenómeno insostenible” en Santa Clara

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Lorenzo López Aparicio, ha denunciado este miércoles que “la botellona se ha convertido en un fenómeno insostenible para los vecinos de la barriada de Santa Clara”, en el Distrito San Pablo-Santa Justa, que “cada semana viven una situación de auténtico caos en zonas como los Jardines de Montes Sierra o las calles Juan de Mendoza Luna o Salto de Alvarado”. En este sentido, ha explicado que “estos lugares son los elegidos por los jóvenes que se concentran para beber en la vía pública” y que, “por el momento, ni el gobierno municipal ni la Policía Local han sido capaces de poner solución a un problema que, evidentemente, afecta al bienestar de los vecinos y pone en riesgo su calidad de vida en el día a día”, ha indicado.

López Aparicio ha añadido que, “según las imágenes que nos han hecho llegar los propios vecinos, las zonas afectadas presentan al día siguiente un estado lamentable”. Así, ha explicado que “todas estas calles amanecen con restos de suciedad, cristales y vasos esparcidos por las aceras y las calzadas” y que “hasta se han producido actos de vandalismo contra los vehículos aparcados en la vía pública”. Todo ello “genera también una sensación de inseguridad que debe atajarse con urgencia y en el menor tiempo posible”. Además, “el problema de la suciedad tampoco es abordado como se debiera por parte de Lipasam”, ya que “es necesario poner en marcha un plan de limpieza eficaz” para que “los vecinos no tengan que soportar la presencia de los restos de la botellona durante días sin que se actúe para su eliminación”, ha señalado.

El concejal de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha advertido de que “los vecinos de la barriada de Santa Clara están cansados de informar a las autoridades de este problema y de que nadie haga nada por solucionarlo”. De hecho, “nos alertan de que ni siquiera llegan a ser atendidos en el teléfono 092 cuando llaman para denunciar las concentraciones de jóvenes”. A todo ello hay que sumar también “la nula presencia de los agentes de la Policía Local”, que “en caso de dejarse ver por el barrio con más frecuencia tendrían un claro efecto disuasorio para evitar este tipo de conductas”. Sin embargo, “esto no se está produciendo ni en Santa Clara ni en el resto de barrios de Sevilla”, que “tal y como ya hemos advertido tienen un problema muy similar con la botellona” y cuyos vecinos “están pagando la pasividad del gobierno”, ha insistido.

López Aparicio ha anunciado que, por todo ello, “desde el grupo municipal de Ciudadanos vamos a presentar una pregunta al gobierno local en la Comisión de Fiscalización de este mes de diciembre” para que “los responsables de esta materia sean capaces de dar una explicación a los vecinos de Santa Clara de esta situación de abandono” y “de por qué hasta el momento no se ha actuado para poner fin a las concentraciones de jóvenes para beber en la vía pública”. De igual modo, “el delegado debe explicar por qué el servicio de atención telefónica al ciudadano 092 no atiende a los vecinos cuando estos llaman para alertar de la botellona en sus calles". Así, ha indicado que “es preocupante que desde el equipo de gobierno no se aborde de una vez por todas este fenómeno de la botellona” y que “hasta se niegue su incidencia en el bienestar de los vecinos de Santa Clara”, que “no tienen por qué pagar las consecuencias de esta dejación de funciones”, ha concluido.