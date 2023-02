Brutal paliza a un taxista en el centro de Sevilla

Un taxista de Sevilla recibió una brutal paliza el pasado miércoles en la puerta del hotel Colón, en la calle Canalejas. El conductor recibió numerosos puñetazos y patadas y tuvo que ser trasladado a un hospital de la ciudad, donde ha pasado más de veinticuatro horas antes de recibir el alta. El taxista sigue de baja, con muchos mareos y dolorido. La Policía detuvo al presunto agresor, un hombre de origen ruso y con nacionalidad alemana.

Los hechos ocurrieron a las siete y cuarto de la mañana del miércoles. El taxista había sido requerido para un servicio en el hotel Colón. Colocó el vehículo en la puerta y esperó a que los botones bajaran el equipaje de su cliente y a que éste también saliera. Mientras esperaba, entró en el coche el presunto autor de la agresión, que el taxista describió un "señor rubio y vestido de negro, que hablaba en un idioma extranjero".

El conductor pidió a este hombre que se bajara del vehículo, pues ya tenía un servicio contratado y estaba esperando al cliente. El presunto agresor se negó a salirse del taxi, por lo que el taxista rodeó el vehículo para insistirle de que se apeara. En ese momento, se bajó del coche y escupió al taxista. Cuando se estaba intentando limpiar, el hombre le asestó un primer puñetazo en el ojo y un segundo en la cara. "Ahí me caigo al suelo y no me acuerdo de lo que pasa", dijo la víctima a este periódico.

"Cuando intento reponerme, veo mi teléfono un poco más lejos y al tipo pisándolo. Después empezó a patearme la cabeza y a pisármela. Los testigos me han dicho que cogió mi móvil como arma y me golpeó con él en la cabeza. Yo no me acuerdo de nada", continúa el afectado.

Los botones del hotel Colón intentaron auxiliar al taxista, pero el hombre se deshizo de ellos y siguió golpeándolo. Llegaron incluso unos trabajadores de una obra cercana para tratar de parar al agresor. "Pedía por favor que me ayudaran. Ese hombre iba a matarme. Tengo hematomas y lesiones por toda la cara y la cabeza. Como pude, me metí en el hotel y me dieron un paño con el que me limpié la cara, pues estaba sangrando abundantemente. Llamé a un amigo mío del taxi y se acercó".

Fue este compañero el que le informó de que unos motoristas de la Policía Local habían detenido al agresor en la plaza de la Magdalena. A él se lo llevaron al hospital, donde le hicieron diversas pruebas y confirmaron que sufría un traumatismo craneoencefálico y necesitaba estar al menos 24 horas ingresado en observación. Ayer por la mañana recibió el alta médica y acudió a la Jefatura Superior de Policía para presentar una denuncia.

El detenido es un individuo nacido en Rusia, que tiene pasaporte alemán. Según él mismo manifestó a los agentes, vino desde Alemania a Sevilla para una compraventa de coches. Se investiga también si había agredido ya a otra persona unas horas antes en los alrededores del hotel Alfonso XIII. El presunto agresor está a la espera de pasar a disposición del juzgado de Guardia, que debe decidir si envía a prisión al sospechoso o lo deja en libertad.

Varios empleados del hotel Colón comparecieron como testigos ante la Policía, que corroboraron el relato del taxista. "Los policías que me atendieron me dijeron que es un hombre muy peligroso, que sabe boxear y dar dónde duele". Tras declarar en la comisaría, el taxista se marchó a su casa, donde se recupera de las lesiones. Se encuentra dolorido y mareado y no ha podido aún reincorporarse a su trabajo. "Me ha dejado hecho polvo".