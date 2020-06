CCOO amenaza con protestas por el cierre de aulas públicas

El sindicato CCOO de Andalucía ha anunciado que realizará “acciones movilizadoras” para evitar el cierre de unidades escolares públicas el próximo curso, una medida que asegura que ha sido notificada por la Consejería de Educación a los centros educativos. El sindicato incide en que esta clausura se va a llevar a cabo aunque los colegios cuenten con solicitudes para su mantenimiento, y a pesar de estar sufriendo una pandemia que requiere “una reorganización de la actividad lectiva presencial”.

Para el secretario general de la federación de enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “es tremendamente grave que la Consejería de Educación actúe de modo tan irresponsable, al suprimir unidades escolares públicas en la actual situación de pandemia. Eliminaciones sobre las que el sindicato está recabando información centro a centro ante el ocultismo de la Administración educativa”.

Para CCOO, el departamento que dirige Javier Imbroda “actúa como si la Covid-19 no existiese, ya que obvia su deber de garantizar la salud de las personas y evitar un rebrote, algo que en el ámbito educativo requiere, entre otras medidas, garantizar la distancia física entre el alumnado, una separación que la Administración no quiere aplicar”. En opinión de Molina, esta situación pone de manifiesto que “los gestores de la educación andaluza no han aprendido la lección sobre el coronavirus y las nefastas consecuencias que ha acarreado a toda la sociedad”.

El sindicato ha denunciado que “la actitud economicista e ideológica impuesta por la Consejería de Educación ya ha provocado este curso la supresión de numerosas unidades públicas”. Para CCOO, Educación “debe rectificar y hacer uso de la bajada de natalidad para romper la brecha al alza en ratio que tiene Andalucía respecto a España y para favorecer el distanciamiento social”. “Sin embargo, pretende seguir imponiendo supresiones”, ha lamentado el sindicato.

"Intencionalidad política"

A este respecto, Molina ha denunciado “la intencionalidad política” de estos cierres, la mayoría de ellas en aulas de tres años, lo que va a suponer la pérdida progresiva de toda una línea en numerosos centros educativos de titularidad pública.

Desde el sindicato también se critica que la Consejería de Educación “en vez de planificar el próximo curso escolar con una perspectiva preventiva ante la mayor pandemia padecida en España en el último siglo, continúa dañando a la escuela pública al suprimir unidades”, una actitud que CCOO ha calificado de “irresponsable y a contracorriente por la necesidad de incrementar el número de unidades escolares para atender el distanciamiento físico dentro del aula”.

Las advertencias de CCOO se producen después de que las familias de un barrio de Tomares denunciaran que 28 niños se habían quedado sin plaza en los colegios públicos de esta zona, al haber eliminado la Junta tres aulas para niños de tres años en sus centros educativos.