Los Reyes Magos, listos para repartir alegría el 5 de enero en Sevilla

Emocionados y felices, los tres Reyes Magos de la Cabalgata 2023 han recogido este jueves por la tarde sus coronas en un entrañable acto celebrado en el salón de actos de Capitanía General. Luis Bolaños Figueredo (Rey Melchor) –fundador de Iberhanse–; José María Pacheco Guardiola (Rey Gaspar) –empresario de Konecta– y Alejandro Marchena Blanco (Rey Baltasar) -de Pantoja Grupo Logístico-.

Fue el acto de proclamación de todas las personalidades del Cortejo Real ante un elenco de autoridades, entre ellas el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; el presidente del Ateneo, Emilio Boja; el teniente general de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero; el director de la Cabalgata, Manuel Sáinz, y el director artístico, Jesús Corral.

Sus majestades contaron anécdotas de todo tipo sobre su compromiso para llevar la alegría a Sevilla de la mano del Ateneo. Especial gracia y salero derrochó Melchor al relatar sus historias familiares, su juventud hippie que soliviantaba a su madre y la llamada de felicitación del alcalde Antonio Muñoz, al que estuvo a punto de colgar por una divertida confusión con el número de teléfono. Su deseo para la ciudad es que sus majestades traigan muchas empresas a Sevilla y que la humildad sea más destacada cuanto más alto se vuela en la vida. Luis Bolaños Figueredo (Sevilla, 1960) es ingeniero técnico agrícola, fundador de Iberhanse, compañía líder en la producción y exportación de cítricos de Andalucía.

Gaspar explicó que aceptó la invitación del Ateneo con satisfacción “porque esta ciudad me lo ha dado todo”, pese a no vive a diario en Sevilla desde hace unos años por sus obligaciones empresariales para atender a más de 120.000 empleados de la empresa. Pacheco destacó que son niños de zonas desfavorecidas de la ciudad de la Fudación Konecta y Alalá los que irán sobre la carroza porque “la alegría es un derecho”. Y rememoró que no es la primera vez que sale en la Cabalgata, ya que de pequeño fue de paje con su abuelo. José María Pacheco Guardiola (Sevilla, 1961) es presidente ejecutivo y máximo accionista individual de Konecta, multinacional española dedicada a la prestación de servicios de Customer Experience y soluciones digitales; aplicando tecnologías de robótica y automatización, inteligencia artificial y “big data”.

Baltasar resaltó la “enorme felicidad” que le ha dado su proclamación como Rey Mago, ya que soñaba desde niño con sus majestades. Alejandro Marchena Blanco (Sevilla, 1975) es director de operaciones de la división de Transportes y miembro del comité de dirección de Pantoja Grupo Logístico, empresa líder del sector del transporte y la logística.

Del resto del cortejo pronunciaron también algunas palabras la Estrella de la Ilusión, Mila Amador Manzanares (Sevilla, 2003), graduada en Publicidad y Relaciones Publicas, quien destacó que para ella es un sueño lo que le ha sucedido por la estrecha vinculación de su familia con la Cabalgata, desde su abuelo, a su madre y su prima.

La ceremonia

El periodista Mario Daza se encargó de dirigir magistralmente la ceremonia de proclamación señalando que “este año hay más ganas que nunca de volver a la vida”.

El teniente general de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero, se mostró convencido de que “la Cabalgata se realizará con la brillantez de otros años” y ofreció la sede de Capitanía para la proclamación de la siguiente Cabalgata.

El presidente del Ateneo, Emilio Boja, recordó las palabras de José María Izquierdo, en 1918, que impulsó la Cabalgata, y deseó a los integrantes del Cortejo que el 5 de enero sea “un día inolvidable para ellos, para sus familias y para sus amigos”.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, cerró el acto resaltando a los integrantes del cortejo que esta experiencia “única” los convierte en el grupo “de las personas más felices de la ciudad de Sevilla”. Muñoz les pidió que contagien la felicidad que sienten a la ciudad el día 5 de enero y destacó el hecho de que los que han pasado por esta misma experiencia relatan que esta vivencia los hace mejores personas. El regidor concluyó su intervención garantizando que el Ayuntamiento siempre va a estar junto al Ateneo por la encomiable labor que desempeña con la organización de la Cabalgata

El Ateneo de Sevilla dio a conocer el pasado mes de julio a las personas que encarnarán a los reyes Magos y demás personajes del cortejo de la Cabalgata de 2023.