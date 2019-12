Cae un atracador que robó en más de una decena de farmacias del Aljarafe

La Guardia Civil detuvo la noche del viernes a un atracador que en las últimas semanas ha cometido numerosos robos en establecimientos comerciales de Sevilla y otras provincias andaluzas. La mayoría de los robos los ha cometido en farmacias, si bien se investiga su participación en otros delitos. Su zona de actuación preferente ha sido la comarca del Aljarafe, donde se cree que ha cometido al menos una decena de robos en menos de una semana.

El delincuente ha robado en boticas de Gelves, Mairena del Aljarafe, Valencina de la Concepción y Tomares, entre otros municipios. También se cree que fue el autor de otros robos en farmacias de otros municipios de Sevilla, como en Carmona, e incluso de Andalucía, por donde se habría desplazado en los últimos días hasta que fue detenido por la Guardia Civil. Decenas de agentes de este cuerpo montaron en los últimos días un operativo especial para apresarlo, según indicaron a este periódico fuentes del caso.

Uno de los farmacéuticos que sufrió uno de los robos explicó a este periódico cómo se produjo el mismo. Se trata de un boticario de Valencina de la Concepción, en cuyo negocio irrumpió el delincuente a primera hora del pasado martes. "Eran sobre las nueve y cuarto de la mañana. Acabábamos de abrir. Entró un hombre bien vestido y con buena apariencia, yo no sospeché nada. Se acercó al mostrador y me pidió que le diera el dinero. Yo incluso me reí porque pensaba que era una broma. Luego ya sacó una navaja de gran tamaño y se colocó detrás del mostrador para llevarse el poco dinero que había en la caja. Teníamos poco más que lo que utilizamos para el cambio, puesto que no hacía ni quince minutos que habíamos abierto. También se llevó un tranquimazín".

El farmacéutico explicó que en su negocio no disponía de cámaras de videovigilancia pero sí pudo ver varios números de la matrícula del coche que llevaba el sospechoso. "Antes de irse sucedió algo curioso. Me pidió que esperara siete minutos porque me dijo que a él la Guardia Civil lo conocía. De hecho, en todo momento iba a cara descubierta y no hizo ningún gesto para proteger su rostro".

Esa misma mañana se produjo otro robo similar en una farmacia de Gelves. En ese mismo pueblo había robado unos días atrás en otra botica, de la misma forma que hizo en Valencina. Estos robos habían generado cierta alarma en el sector farmacéutico, sobre todo en la comarca del Aljarafe. En los últimos días también ha habido atracos en farmacias de la capital, como el ocurrido en la Macarena el pasado miércoles.