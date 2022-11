Camas reclama una conexión rápida con Sevilla para sus 27.500 habitantes

El municipio de Camas, con 27.500 habitantes, es el más cercano a Sevilla, a 4,43 kilómetros de la capital, no cuenta con ninguna línea rápida, directa y exclusiva con Sevilla que permita a su población desplazarse hasta la capital con buena frecuencia de paso en transporte público. No se favorece, por tanto, que los vecinos que van a trabajar o hacer gestiones a diario a Sevilla, y viceversa, dispongan de un modo de movilidad competitivo para dejar el coche en casa y reducir de paso la contaminación y los atascos hacia Sevilla.

Así pues las conexiones de transporte entre ambos puntos son deficientes. Llama la atención que sí existe un servicio de autobús metropolitano directo de Sevilla con otras localidades más lejanas, como Guillena.

Aparte del autobús, hay tren de Camas a Sevilla. Se trata de la línea C5 de Cercanías de Renfe, pero tampoco ofrece buen servicio. El apeadero de Cercanías de Camas está situado fuera del municipio, concretamente en el cementerio, lejos del núcleo urbano. El tren tiene una frecuencia de paso muy escasa, de una hora, y la tarifa no está integrada en la tarjeta de transporte del Consorcio. Eso explica el bajo balance de viajeros.

Si hablamos de la oferta de autobuses metropolitanos, el Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Sevilla incluye a Camas en 18 líneas de autobús, según la web del Consorcio, pero siempre comparte trayecto con otros municipios más lejanos, lo que impide una frecuencia competitiva del transporte público con el coche.

De esas 18 líneas, la mayor parte (10 de ellas) ni siquiera cruzan por el municipio, sino que se dirigen a La Pañoleta sin entrar en Camas (M-141, M-142, M-142B, M-154, M-155, M-159, M-160, M-166, M-167, M-168). Solo ocho líneas entran en el municipio o lo bordean, incluida la lanzadera con el Metro (M-170A, M-170B, M-173, M-173B, M-174, M-175, M-176, M-177).

El horario de todas las líneas es bien escaso. No todas cuentan con autobuses de lunes a domingo ni todas comienzan su horario a primera hora (6:00). Las hay que dan servicio a Camas no antes de las 9.00. A primerísima hora (6.00) hay líneas con autobuses con una diferencia de paso de media hora, pero en adelante los tiempos no bajan de uno cada hora, e incluso en no pocos casos la espera se alarga dos, tres y más horas.

El alcalde del Ayuntamiento de Camas, el socialista Víctor Ávila, abordó este problema con la consejería de Fomento de la Junta, que dirige el Consorcio de Transportes de Sevilla, en la tercera semana de octubre pasado. El departamento de Marifrán Carazo le pidió que envíe una propuesta por escrito de las necesidades del movilidad del municipio y el Consorcio las "analizará y evaluará a través de un estudio técnico-económico".

Camas ha pedido al Consorcio de Transportes de Sevilla que mejore los servicios de autobús con Sevilla con una línea directa que ponga fin a las "carencias" de los servicios actuales, debido a que las líneas que hay llegan con "saturación de pasajeros" y no cubren las necesidades de los distintos barrios del municipio, explica Miguel Marín, delegado de servicios urbanísticos de Camas. En segundo lugar, el Ayuntamiento camero reclama mejores conexiones con los municipios del entorno. Y, en tercer lugar, servicios "más eficientes y eficaces" de la lanzadera de autobús con la parada del Metro de San Juan.

La Consejería de Fomento sí considera que "la conexión de las líneas entre Camas y Sevilla es directa, ya que no efectúan paso por ninguna otra localidad cuando se dirigen a Sevilla o cuando retornan desde la misma", y ve natural que todas esas líneas cubran en cada trayecto el transporte a varios municipios a la vez, no a Camas en exclusiva. Responde que es más ventajoso para Camas tener conexión con otros municipios que solo con Sevilla y que hay que considerar para el diseño de las líneas la cifra de viajeros que mueven.

Según Fomento, la franja horaria de prestación de servicios a Camas es de 20 horas en día laborable (de 05:30 a 01:30 horas). La demanda de usuarios de Camas con Sevilla durante el año 2021 fue de 487.000 viajeros. La oferta total de servicios de estas líneas es de 246 expediciones al día en laborable, 132 en sábado y 116 en domingos y festivos, lo que supone un total de 1.478 expediciones a la semana.

Los vecinos lamentan que hace más de una década Camas tenía mejor conexión con Sevilla gracias a la compañía Díaz Quirós. Eso era antes de que se unificara la gestión del servicio de bus metropolitano en el Consorcio.

"Los autobuses no paran en horas punta porque van llenos"

El pasado 6 de octubre el partido independiente de Camas que dirige Francisco Manuel Ruiz Muñoz se quejó por escrito de esta situación a la Consejería de Fomento de la Junta. Califica de "realidad injustificada e inexplicable" que no exista una línea directa entre Sevilla y Camas pese a la cercanía y al volumen de habitantes de la localidad.

En su escrito, Ruiz Muñoz denuncia la "frustración e impotencia" de los residentes de Camas porque "comprobamos diariamente cómo pasan por nuestra localidad autobuses de otros municipios limítrofes sin llegar a parar en horas punta como consecuencia de estar llenos" y añade que "hay vecinos que han llegado a estar en las paradas hora y cuarto, pasando de largo hasta cuatro autobuses en hora de 7 de la mañana a 8:15".

Otra queja del grupo independiente se refiere a que no en todas las líneas hay autobús de lunes a domingo. Y que en la zona de la Avenida Clara Campoamor con el Puente de la Señorita "termina su servicio a las 9:00 de la mañana", pese a que cada vez vive allí más población por las promociones nuevas, y por la tarde no hay servicio, por lo que "se obliga a subir a todos esos vecinos a paradas en el exterior del municipio".

El detalle de las 18 líneas de autobús metropolitanas, ninguna de ellas directa, que dan servicio a Camas y de la línea C5 de Cercanías puede verse en este enlace del Consorcio pulsando Camas en la pestaña 'municipio'.

Camas sueña con el Metro

Entre los transportes para mejorar su conexión con Sevilla, los habitantes de Camas sueñan con una parada del Metro de Sevilla. Camas propuso hace una década que se le incluyera entre las paradas metropolitanas de la línea 2 del Metro, pero finalmente el trazado que se aprobó fue estrictamente urbano.

Ahora que la consejería de Fomento de la Junta va a sacar del cajón el proyecto constructivo de la línea 2 para actualizarlo, es posible que se pueda estudiar la inclusión de Camas. Desde Fomento de la Junta se aclara que "la Línea 2 se abordará cuando se proceda a la actualización y revisión del proyecto, cuya licitación está prevista para 2023".

Para acercar a los vecinos a la parada del Metro de San Juan Bajo funciona la línea M-173B, una lanzadera con cuatro paradas que conecta el Metro con el apeadero de Cercanías de Camas. Sale de Camas a las 7.00 en dirección al Metro, y su frecuencia de paso es de una hora entre las 7:00 y las 8:00 y en adelante 11:00, 14:00 y 15:00.