Cancelaciones en la vacunación de la gripe en Sevilla por desabastecimiento

Pacientes de distintos puntos de Sevilla no han podido acceder a la vacuna de la gripe, pese a disponer de citas en sus centros de salud para ello. Es el caso de una madre residente en Sevilla: "Tenía cita para vacunar a mis hijos, que pertenecen población de riesgo ante la gripe por problemas respiratorios, en el centro de salud de El Greco. Cuando llegué con mis hijos a la consulta de vacunación, la sanitaria me comunica que mis hijos no se pueden vacunar, pese a tener cita concertada desde hace semanas". Esta mujer se vio obligada a acudir a la sanidad privada para proteger a sus hijos de la epidemia de la gripe a través de la vacunación.

El desabastecimiento afecta a centros de salud de la capital, como El Porvenir y El Greco, y a otros puntos asistenciales en la provincia, especialmente del Aljarafe.

Esta situación del centro de salud de El Greco se ha repetido en distintos puntos de la ciudad. El desabastecimiento de la vacuna de la gripe está motivado por retrasos en la recepción de la vacuna provocada por los laboratorios, según explica el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Campaña de vacunación en Andalucía

La campaña de vacunación en Andalucía arrancó a mediados de octubre en todos los centros de salud. Esta protección frente a la principal infección invernal está dirigida a la población más vulnerable ante un contagio: personas mayores de 65 años, enfermos crónicos y embarazadas. También está dirigida a profesionales de servicios esenciales como personal sanitario, personal sociosanitario o cuidadores, entre otros.