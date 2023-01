Estos son los edificios de la Cartuja que serán reparados por la Junta en dos años

La Empresa Pública de Gestión de Activos, propietaria de 14 inmuebles en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, va a destinar algo más de medio millón de euros a trabajos de "mantenimiento correctivo" -reparaciones y materiales- en los dos próximos años. Esta cuantía está recogida dentro del contrato de mantenimiento de los citados espacios que ha licitado la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía -de la que depende la empres-- por 3.877.821 euros (IVA incluido).

Así se recoge en la memoria de la licitación publicada por la Junta y consultada por Europa Press. La relación de inmuebles en los que se intervendrán son el Edificio Expo, Edificio de la Prensa (ala norte), Pabellón de la Navegación, Edificio Américo Vespucio (13, 15, 21-23 y 37-45), Pabellón de Francia, Pabellón de la Naturaleza, Pabellón del Futuro, Edificio Leonardo da Vinci, Edificio C7, Helipuerto y Pabellón de Puerto Rico.

La Empresa Pública de Gestión de Activos explota estos inmuebles en régimen de arrendamiento o en cesión a terceros, tanto a organismos públicos como a instituciones o empresas privadas, por lo que estos inmuebles de la Cartuja "precisan de un servicio de mantenimiento integral y de una gestión técnica que garantice la permanente disponibilidad de los inmuebles, su conservación y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios".

En esta línea, el contrato licitado para el mantenimiento y gestión técnica de los edificios "tiene como meta garantizar la permanente disponibilidad de los mismos con el nivel de prestaciones máximo y un correcto coste de explotación". Entre los servicios que deberá prestar el adjudicatario están el mantenimiento de la climatización y el control de la legionella, el de protección de incendios, de los equipos técnicos de seguridad y el control de plagas y tratamientos de desinfección, desratización y desinsectación.

El Pabellón de Turquía

También en el ámbito del recinto empresarial de la Cartuja, la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha licitado el proyecto de rehabilitación del Pabellón de Turquía de la Expo 92 para adecuarlo como un centro de emprendimiento, por casi dos millones de euros. El expediente hace referencia a la ejecución de obras de rehabilitación, adecuación y puesta en funcionamiento de este edificio "para su uso como centro de orientación, emprendimiento e innovación para el empleo".

El proyecto está cofinanciado por los fondos Next Generation mediante el Mecanismo de Recuperación y Resilencia y tiene un plazo de ejecución estimado de once meses. El Pabellón de Turquía, diseño de los arquitectos Oner Tokcan, Hulusi I Gonul y C. Ilder Tokcan, es un edificio de dos plantas más sótano que no tiene actividad desde que la Fundación Gerontológica Internacional abandonó esas dependencias. Junto al complejo destacaba una torre exterior de 25 metros de altura, que representaba la bandera del país, derribada en 1996.