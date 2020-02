La Catedral de Sevilla en 360º

En en el corazón de Catedral de Sevilla tal y como si hubiera estado allí. A través de un vídeo grabado en 360 grados proponemos al espectador enfocar su propio punto de vista sobre el principal templo de Sevilla en la dirección que se desee, creando una experiencia inmersiva personal.

Con los vídeos tradicionales, el punto de vista es único y las imágenes captadas son las que son. Con esta tecnología, es posible modificar la perspectiva con una vista panorámica. Es decir, en los vídeos 360 grados es posible rotar la visión, viendo la escena desde cualquier perspectiva, pero eso sí, siempre desde un mismo eje, que será el lugar de la grabación original.

En el vídeo 360º el campo de visión abarca todo el entorno alrededor de la cámara que está grabando, en vez de solamente lo que pasa delante de la cámara. Se puede ver delante, al lado, detrás, arriba, abajo.

La Catedral de Sevilla, un museo en sí misma

La Catedral de Sevilla posee un patrimonio artístico muy rico. En ella pueden verse obras maestras de la historia de la pintura. Los muros de la Catedral de Sevilla albergan obras de Murillo como el retrato de San Fernando de Murillo, El bautismo de Cristo o la Inmaculada, así como el famoso cuadro de Goya de Santa Justa y Rufina y otras obras de Alonso Cano, Francisco Herrera el Mozo o Luis de Morales.

La Catedral cuenta también con numerosas esculturas de Pedro Roldán, Alonso Martínez o Juan de Mesa. Asimismo cuenta con numerosas piezas de orfebrería, en torno a un millar, de diferentes épocas (gótica, renacentista, barroca o neoclasicista).

La Catedral de Sevilla consta en su interior de numerosas capillas y altares no exentas de detalles y curiosidades. Uno de los espacios más sorprendentes es la Capilla Real, reconocible porque en ella se encuentra la imagen de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad.

Además, en ella descansan los restos de numerosos monarcas: Fernando III y su mujer Beatriz de Suabia, Alfonso X El Sabio o Pedro I El Cruel, entre otros, y también de Cristóbal Colón, por otro lado.

La Catedral de Sevilla es el templo gótico con mayor superficie del mundo. La Unesco la declaró en 1987, Patrimonio de la Humanidad (junto al Real Alcázar y el Archivo de Indias), y el 25 de julio de 2010, Bien de Valor Universal Excepcional.

Cómo se hacen los vídeos en 360º

Hay dos maneras de realizarlos. Por un lado, con una cámara panorámica especialmente creada para ello y que es capaz de grabar en todas direcciones. Otra de las opciones es grabar con varias cámaras bidimensionales acopladas entre sí para que capten todo alrededor. Con este sistema, es necesario acudir después a la edición del vídeo, para unir los fotogramas recopilados.

A veces este tipo de vídeos se confunden con los de realidad virtual. Las diferencias son notables. Además de que los vídeos 360º están basados en la realidad, no en imágenes virtuales creadas por ordenador, las imágenes no varían ni se actualizan. El vídeo es el que es, la novedad es que se pueden apreciar todas las perspectivas. Además, para contemplar estos vídeos, no es necesario el uso de gafas, algo imprescindible para los vídeos de realidad virtual.

El mundo de la publicidad fue el precursor de este formato. Un anuncio de una marca de cervezas norteamericana fue quien lanzó el primer vídeo 360º. Fue en el verano de 2015.

Aunque solo hayan pasado cinco años desde la aparición del primer vídeo 360º, la tecnología avanza a marchas forzadas y las posibilidades son enormes. Con este formato, el espectador puede adentrase en una retransmisión de un concierto, de un evento deportivo o de cualquier acontecimiento, eligiendo el punto de vista y observando la perspectiva que desee.