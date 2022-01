Citan como investigado a la pareja de la acusada de sustraer a sus hijos en Sevilla por no querer vacunarlos

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla emitió ayer una diligencia de ordenación mediante la que cita como investigado para el 24 de enero a la pareja de Cristina Mariscal, la mujer encausada por un presunto delito de sustracción de menores en relación a sus dos hijos de 14 y 12 años, después de que el padre de los niños denunciase la desaparición de los mismos tras incumplir ella el régimen de custodia compartida, en un contexto en el que la mujer se negaba a que los menores fuesen vacunados contra el Covid.

Después de que la citada mujer se personase en sede judicial el pasado 5 de enero junto con sus hijos para entregarlos y fuese detenida, siendo luego puesta en libertad con cargos con la prohibición de aproximarse y comunicarse con los dos menores, dicha instancia judicial ha ordenado que la actual pareja de esta persona preste declaración como investigado el próximo 24 de enero, según ha dicho a Europa Press el abogado del padre denunciante, que cuenta en estos momentos con la custodia.

Fue ante este juzgado donde la mujer se acogió a su derecho a no declarar, toda vez que está pendiente un informe del Instituto de Medicina Legal sobre la situación psicológica de los dos menores, para que el juzgado resuelva si citarles o no a declarar. De momento, el Instituto de Medicina Legal aún no habría fijado fecha para examinar a los menores.

El padre los menores denunció la desaparición de los mismos en el cuartel de la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache, haciéndose finalmente cargo del asunto la Policía Judicial del puesto de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, donde vive el padre y denunciante.