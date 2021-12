Denuncian la sustracción de dos menores en Sevilla por negarse la madre a vacunarlos

Un hombre ha denunciado la sustracción de sus dos hijos, de 12 y 14 años, presuntamente por parte de su madre, que se negó a vacunarlos y se los llevó con ella hace casi dos meses. Desde primeros de noviembre, los menores faltan a clase y se desconoce su paradero, pues ni la progenitora ni ellos mismos responden a las llamadas. Ambos progenitores están inmersos en una batalla judicial por los menores, que tenían la custodia compartida hasta que el pasado mes de noviembre ella pidió al juzgado que le dejara la patria potestad en exclusiva para no vacunar a los niños. No sólo se negaba a vacunarlos contra el covid-19, sino también a completar las pautas de otras vacunas contra otras enfermedades del calendario público de salud.

El padre reside en Mairena del Aljarafe, mientras que los menores vivían con su madre en Tomares. Ambos están escolarizados en un centro educativo del Aljarafe, al que no acuden desde noviembre. En un principio estaban en Jerez de la Frontera, viviendo con la pareja de ella, pero en estos momentos se desconoce el paradero.

Ella presentó un procedimiento, para que el juzgado de Familia número 17 de Sevilla le entregara a la mujer la patria potestad de los niños en lo que se refiere a las vacunas. El padre, representado por el abogado José Javier Toucedo, se opuso y el juzgado falló a favor de éste, otorgándole el ejercicio de la patria potestad a ese respecto. Esta resolución es apelable pero también ejecutable inmediatamente, es decir, el padre podría llevar a los niños a vacunarse en el próximo periodo de estancia con ellos, en base a la sentencia que así lo posibilita.

El letrado de ella comunicó al abogado del progenitor que su cliente iba a dejar de entregar a los niños a su ex pareja en régimen de custodia compartida ni los iba a llevar al centro educativo para que en ningún caso los menores pudieran ser vacunados. Esto ocurrió a principios de noviembre de 2021. Según el letrado del padre, ella cumplió entonces con su amenaza y dejó de llevar a los niños a clase, abriéndose así el protocolo de absentismo escolar.

Ella acudió a una reunión diciendo que no los iba a llevar, "por encima de lo que decía el juzgado y el colegio", apuntó el abogado. Desde entonces, el padre no ve a los niños. Éste planteó una denuncia por lo penal ante el juzgado de Guardia por delito de sustracción y abandono de menores, solicitando una medida cautelarísima pidiendo que la Guardia Civil de Jerez acudiera al domicilio en el que que los niños le habían dicho a su cliente que estaban.

Una vez puesta esa denuncia, el juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla, que estaba de guardia, no acordó esa medida y envió el caso a Instrucción 10. Al no haberse fallado sobre la medida cuya competencia corresponde al juzgado de Guardia, devuelve el caso al punto de partida. El juzgado número 7, "a pesar de que exponemos la urgencia del tema", envía el asunto a Fiscalía, de donde no ha vuelto.

Por otro lado, el abogado del padre presentó una demanda civil de modificación de medidas solicitando la eliminación del sistema de custodia compartida y pidiéndola en exclusiva para su cliente. En ese procedimiento también pidió una medida urgentísima, inaudita parte, para que el juzgado dicte una resolución que requiera a la madre a que entregue a los menores. Este asunto está todavía pendiente de tramitarse.

En ese ínterin, ella presentó un procedimiento de adopción de medidas ante el juzgado de Familia 17, pidiendo que se le requiera al padre para que no dé cumplimiento a la sentencia y no proceda a vacunar a los niños, hasta que se resuelva un recurso que ella presentó. En ese procedimiento, el juzgado señaló una comparecencia de urgencia, la citó a ella y le denegó la petición para que el padre no vacunara a los menores. Además, dictó una medida extraordinaria, en aras de salvaguardar la salud de los menores, revocando temporalmente el régimen de custodia compartida y adjudicando la custodia al progenitor.

Esa resolución fue recibida por la madre el viernes 17 de diciembre, momento a partir del cual desapareció con los niños. Un familiar de ella intentó localizarla sin éxito durante 24 horas y llamó al padre para preguntarle si sabía algo de su ex mujer. Él le explicó que su familiar llevaba más de cuarenta días sin permitirle ver a los niños.

A raíz de ahí, el hermano puso una denuncia y se activaron los protocolos policiales de búsqueda de los menores. El padre de los niños también ha presentado otra este lunes. A partir de este momento, los menores están oficialmente desaparecidos y el caso ha saltado ya a la luz pública. El letrado insistió en que, aunque la condición de desaparecidos sea de ahora, los niños están sustraídos desde principios de noviembre, con el perjuicio que ello conlleva para los menores y su evolución educativa y afectiva.