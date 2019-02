Ciudadanos comunica a Javier Millán que no será candidato a la Alcaldía de Sevilla

Ciudadanos ya ha comunicado formalmente a su portavoz municipal, Javier Millán, que no repetirá como candidato a la Alcaldía de Sevilla en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Según ha podido confirmar este diario en fuentes oficiales del partido, el secretario de Organización, Francisco Hervías, número 3 de la estructura nacional de la formación naranja, informó personalmente a Millán de esta decisión hace muy pocos días. Fuentes del partido en Andalucía confirmaron que antes de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, coordinadores de Ciudadanos en Sevilla y afiliados en particular ya habían trasladado a Hervías su malestar con el trabajo del grupo municipal.

Ciudadanos ya ha mantenido reuniones con posibles candidatos, pero por el momento no se ha confirmado ningún nombre. La dirección del partido trabaja en presentar un equipo completamente nuevo de cara a las elecciones de mayo. El partido baraja varios nombres desde hace meses, de los que dos han quedado descartados Ana Llopis o Manuel Alejandro Cardenete, al asumir responsabilidades en el Grupo Parlamentario y en el gobierno andaluz, respectivamente. El partido no celebrará primarias en el caso de Sevilla capital al no superarse los 400 afiliados con derecho a voto, requisito indispensable para que se celebrara esta votación interna con carácter previo. El control de aparato a la hora de nombrar el candidato es, pues, absoluto.

Javier Millán ha comunicado la decisión del partido a su círculo más cercano, donde se destaca que no le ha sorprendido en nada después de todo lo ocurrido en los últimos meses. Está por ver si el partido finalmente le asigna un puesto en el amplio organigrama de la Junta de Andalucía que ahora controla a raíz del pacto de gobierno con el PP.

Ciudadanos considera, por encima de todo, que con Millán no se daría el salto electoral que el partido está en condiciones de dar el 26-M después del crecimiento registrado en las andaluzas. Se entiende que Millán no le sacaría todo el jugo a la marca electoral de Ciudadanos en los próximos comicios. Los desencuentros del portavoz con el aparato del partido han sido continuos, así como los escándalos que han marcado su gestión, que ha ido de más a menos en estos cuatro años.

Su desencuentro con el partido comenzó cuando se posicionó en contra de la ponencia presentada por el propio Albert Rivera sobre el ideario de Ciudadanos. Fue orillado del consejo nacional, cosa que Millán nunca aceptó. Posteriormente trascendieron varias grabaciones en las que el propio Millán descalifacaba a compañeros y tildaba al partido de "panda de amigos". No se le ha visto participar en al menos dos foros públicos que Albert Rivera ha presidido en Sevilla, en los que el presidente del partido no sólo no aludió a su figura, sino que planteó la conveniencia de buscar un Manuel Valls para lograr la Alcaldía de Sevilla. En la pasada campaña andaluza, Millán fue relegado a un plano más que discreto, fuera del tiro de cámara, sin presencia en las fotografías oficiales.

Una de las últimas polémicas sobre Millán, que también es portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial, es que el Tribunal de Cuentas lo investiga en relación con una denuncia presentada por hechos que podrían ser constitutivos de “irregularidades contables que impliquen malversación de caudales públicos y financiación irregular de partidos”. Este organismo explicó hace unos días que actúa tras una denuncia que fue remitida a la Fiscalía del Alto Tribunal, quien a su vez “ha puesto los hechos en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento, a fin de que, previo nombramiento de delegado instructor, se lleve a cabo la correspondiente investigación”. La denuncia ante el Tribunal de Cuentas aporta las actuaciones realizadas ante la inspección provincial de Trabajo, en relación con las “irregularidades presuntamente cometidas en materia laboral vinculadas al uso fraudulento de las asignaciones económicas de los grupos institucionales”.