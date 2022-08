Ciudadanos insta a Muñoz a “trabajar desde hoy mismo” para “multiplicar los espacios de sombra” para el próximo verano.

El portavoz adjunto del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha instado este lunes al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, a “trabajar desde hoy mismo para multiplicar los espacios de sombra en Sevilla”, de modo que, “cuando se produzcan los primeros episodios de altas temperaturas a lo largo del año próximo, la ciudad esté preparada para que los sevillanos puedan hacer frente al calor sin los inconvenientes actuales”. En este sentido, ha lamentado que, “a día de hoy, Sevilla es una ciudad incómoda para pasear y para vivir cuando llegan los meses de verano”, ya que “no contamos con las estructuras de sombras naturales que serían deseables para evitar la exposición directa al sol” y que “los sevillanos puedan hacer vida normal sin sufrir todos los inconvenientes que se generan”, ha señalado.

Aumesquet ha lamentado que “el equipo de gobierno del PSOE haya tirado por tierra estos más de siete años de gestión en Sevilla para poner en marcha un ambicioso plan de sombras que revierta este escenario” y, sobre todo, que “ponga fin a las plazas duras, la pérdida de árboles y los alcorques vacíos y otra serie de deficiencias a las que contribuyen negativamente los efectos cada vez más evidentes del cambio climático”. Así, ha indicado que, “al menos este año, y gracias a la insistencia constante del grupo municipal de Ciudadanos, se ha conseguido que la instalación de los toldos se adelanten algunas semanas”. Sin embargo, “es evidente que esta medida no resulta ser del todo suficiente”, sobre todo, porque “las velas no han llegado a todas las zonas de la ciudad en las que serían necesarias” y porque “Sevilla sigue teniendo a día de hoy muchas cuentas pendientes que resolver en materia de gestión verde y de creación de estos nuevos espacios de sombra”, ha indicado.

El portavoz adjunto del partido liberal en el Consistorio hispalense ha criticado que, “a pesar de los anuncios constantes realizados por el equipo de gobierno del PSOE y su alcalde, la realidad es que este verano tampoco ha sido el de la llegada de las estructuras de sombra a la Avenida de la Constitución”, que es, sin duda, “el ejemplo más evidente de los espacios públicos por los que no se puede pasear sin perjuicio para la salud durante los meses de verano, en las horas centrales del día en las que más aprieta el sol”. Así, ha advertido de que “esta ausencia de sombras es un fracaso en la gestión del PSOE”, que “no ha finalizado el proyecto con la suficiente antelación como para obtener los permisos necesarios para su ejecución”. Es más, “algo similar ha sucedido con los puentes de la ciudad”, en los que “un verano más tampoco hay sombra con la refugiarse del sol, a pesar de los anuncios del gobierno”. Por tanto, “con un año de trabajo por delante, no caben más excusas para que los dos proyectos, el de la Avenida y el de los puentes, estén en marcha en el verano de 2023”, ha dicho.

Aumesquet ha asegurado que, más allá de estas propuestas, “lo que realmente debe hacer el gobierno del PSOE es apostar por la sombra natural en nuestra ciudad”, incorporando “la necesidad de multiplicar el número de árboles de gran porte en todas las intervenciones urbanísticas que se desarrollen en Sevilla” y, especialmente, “en aquellos barrios donde el déficit de sombras es aún mayor y no se instalan velas en los meses de verano”. Para ello, ha añadido, “urge que exista un compromiso real con la Sevilla verde”, que “se traduzca en hechos concretos y no en promesas que aguatan muy bien sobre el papel pero que luego no llegan a ejecutarse”. Así, ha reiterado “el compromiso firme de este grupo municipal de Ciudadanos con esas políticas de ciudad sostenible en la que, además, debe multiplicarse el número de fuentes de agua públicas al servicio de los sevillanos”, ha concluido.