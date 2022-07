Ciudadanos denuncia la pérdida de dos subvenciones de 1,6 millones para las Naves de Renfe por el retraso en las obras

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha denunciado este martes lo que ha calificado como “la enésima chapuza en la gestión” del equipo de gobierno del PSOE, que “ha tirado por la borda la asignación de un par de subvenciones autonómicas por la desidia en el cumplimiento de los requisitos previstos en los pliegos”. En concreto, ha explicado que “el Ayuntamiento se ha visto obligado a renunciar a dos ayudas por un montante superior a los 1,6 millones de euros que la Junta de Andalucía le había concedido para la mejora de la eficiencia energética del proyecto de adecuación de las Naves de Renfe”, demostrando una vez más que “ni este alcalde, ni su gobierno, están capacitados para gestionar en condiciones los retos que plantea una ciudad como Sevilla”, ha señalado.

Pimentel ha explicado que “estas subvenciones se concedieron en el año 2018 y contaban con un plazo de ejecución para las obras de 24 meses”. Es decir, “los trabajos deberían haberse concluido en febrero de 2020”. Sin embargo, “hasta el año 2021 no comenzaron a redactarse los proyectos para la mejora de la eficiencia energética del edificio de San Jerónimo”, motivo por el que “el Ayuntamiento solicitó hasta dos ampliaciones de los plazos a la Junta de Andalucía, que fueron concedidas hasta el 29 de mayo de 2022”. No obstante, y vencido el plazo, “el equipo de gobierno del PSOE, a sabiendas de que legalmente no era viable, solicitó una nueva ampliación temporal que fue rechazada por la Junta de Andalucía”, lo que provocó que, “en julio de este año, se procediera a renunciar de forma efectiva al cobra de estos más de 1,6 millones de euros para las Naves de Renfe”, ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha advertido de que “la inoperante gestión del PSOE ha hecho que se continúe con la tramitación administrativa de los contratos a sufragar con estas subvenciones a pesar de saber que no se llegaría en plazo”, lo que ha provocado que, “una vez que se ha renunciado a estas ayudas, sea necesario tener que financiar esas obras de otro modo para no tener que indemnizar a los adjudicatarios”. Así, ha añadido que, “no contentos con perder estas ayudas por no cumplir los plazos, la ocurrencia del gobierno para solucionarlo ha sido llevar a este Pleno una modificación presupuestaria que desvía de golpe y porrazo el 70% del presupuesto para rehabilitar los viales de los polígonos industriales”, que “pagarán en primera persona las consecuencias de este error de bulto del gobierno”, ya que “para remendar la pérdida de estas ayudas se renunciará a mantener los parques empresariales en condiciones dignas”, ha advertido.

El portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento sevillano ha explicado que en un “vergonzante informe” firmado el pasado 7 de julio por el delegado de Economía, Comercio y Turismo, Francisco Javier Páez, “se decide retirar de un plumazo más de 700.000 euros del presupuesto para el arreglo de las calles de los maltrechos polígonos industriales”, indicando que “Urbanismo no cuenta con ningún proyecto redactado para ejecutar dichas inversiones”. Un hecho “muy grave” que “sólo tiene dos explicaciones”. Es decir, “o el señor Páez está reconociendo que los parques empresariales no necesitan inversiones y por eso no hay redactado proyecto alguno o, simplemente, este gobierno del PSOE está sobrepasado y es incapaz de encontrar soluciones a los problemas de la ciudad”, algo que “no nos extraña si tenemos en cuenta lo que ocurre en otras áreas como la limpieza, la movilidad o los parques y jardines”, ha dicho.

Pimentel ha añadido que, por si fuera poco, “este informe suscrito por el señor Páez termina sacando pecho de las inversiones realizadas en los parques empresariales” y, sin embargo, “obvia que en los últimos seis años sólo se han invertido tres millones de euros en estas zonas claves para el crecimiento económico de la ciudad”. Por todo ello, “anunciamos que desde Ciudadanos votaremos no a esta modificación presupuestaria” y “esperamos que el resto de grupos de la oposición haga lo propio para evitar este hachazo a los parques empresariales”. Así, ha indicado que “es hora de que el alcalde cambie el rumbo y, por una vez, demuestre que ese supuesto apoyo a los empresarios de los polígonos es real”, algo que “sólo será posible si apoyan el desarrollo y el mantenimiento de estos grandes focos de atracción de riqueza y empleo”, ha concluido.