Los médicos sevillanos piden no cobrar menos por trabajar en la privada

La nueva junta directiva del Colegio de Médicos de Sevilla, encabezada por el doctor Alfonso Carmona, ya ha empezado a andar y desde este viernes podrá oficial y administrativamente llevar a cabo las primeras medidas tras las elecciones celebradas la semana pasada.

El veterano pediatra ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa junto a sus colegas los doctores Carlos Ortiz, Juan Manuel Contreras y Teresa Jiménez, donde ha expuesto las principales líneas de trabajo de su equipo, donde ha destacado la importancia de exigir a la Administración Pública la convocatoria de Oferta Pública de Empleo (OPE) cada dos años; luchar por la equiparación salarial de los médicos andaluces con el resto de los galenos españoles; exigir la reforma del complemento de exclusividad; y la lucha contra los contratos "indignos" en la sanidad pública y privada.

Carmona ha criticado duramente el complemento de exclusividad, que impide a los médicos a ejercer la medicina privada y pública a la vez. "Después de tu jornada laboral, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes irte a tu casa a descansar, disfrutar de la familia o seguir formándote. ¿Por qué no puedes seguir trabajando si quieres?", ha subrayado Carmona. Al pediatra y a su equipo no les parece justo que un sanitario "gane 932 euros menos por trabajar en la privada". "Si no trabajas más que yo, no puedes cobrar más que yo", ha añadido el doctor Carmona.

El nuevo presidente del colegio profesional también ha pedido más medidas para luchar contras las agresiones a sanitarios, entre ellas que la Administración contrate a más vigilantes, especialmente en los servicios de urgencias, pero "vigilantes que tengan autoridad y puedan actuar en caso de incidente, que puedan esposar al agresor y tenerlo detenido hasta que llegue la Policía", ha manifestado Carmona.

Otro de los objetivos que persigue la nueva directiva es el fomento de la formación continua y la investigación científica y atraer a los más jóvenes a la institución. "Muchos médicos jóvenes dudan de la utilidad del Colegio de Médicos y esto ocurre porque desconocen su funcionamiento y qué se hace aquí", ha indicado la doctora Teresa Jiménez, Candidata a vocal de Médicos Jóvenes.

El nuevo equipo de gobierno también se plantea abrir diferentes oficinas vinculadas al colegio en las comarcas más alejadas, como en Osuna, Pilas y Constantina, con el objetivo de atender tanto a los médicos como al resto de ciudadanos y ofrecer formación e información sobre la prevención de enfermedades, por ejemplo.

Caseta en la Feria

Carmona considera también fundamental que el Colegio de Médicos de Sevilla tenga una caseta en la Feria de Abril. La institución ya la ha solicitado pero se encuentra en el número 800 de la lista de espera. "La caseta es una manera de socializarnos y de hablar cara a cara y no a través del WhatsApp como hacemos ahora", ha indicado el nuevo presidente, que lamenta que la institución ocupe un puesto tan alejado en la lista de espera. "Aunque todo el mundo tiene derecho a una caseta, no es lo mismo que la pidan una familia a que lo hagan 10.000 personas, como es nuestro caso. No deberíamos estar en la misma lista".