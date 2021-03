El Comité del Congreso del PP desestima la petición de regularización de cuotas de afiliados

El Comité Organizador del Congreso del PP de Sevilla ha dado cuenta de las renuncias de dos miembros de comité y ha desestimado las peticiones, por parte de la Candidatura de Juan Ávila, sobre la regularización de cuotas de los afiliados porque “contravienen los propios reglamentos del partido e incluso la legislación sobre financiación de partidos políticos”.

“Lo que se pretende limitar no es ningún caso el derecho de participación de los afiliados sino la utilización irregular de una cuenta de la que es titular el Partido Popular”

Según un escrito remitido al comité con fecha 12 de marzo, la candidatura de Juan Ávila solicitaba que se acordara la ampliación del tope de ingreso en cajero de 1.000 euros al día y que se permitiera trasferencia de terceros para pagar las cuotas de un afiliado. Además, reclamaba que, si no se aceptaban estas peticiones, se ampliara del plazo para el pago de cuotas para la regularización de los afiliados hasta el 18 de marzo.

El Comité organizador ha decidido desestimar cada una de estas peticiones. Y explica que "para que cualquier afiliado pueda ser inscrito en el Censo de electores del XV Congreso Provincial Extraordinario del Partido Popular de Sevilla debe cumplir los siguientes requisitos: encontrarse al corriente del pago de las cuotas y haber mostrado su voluntad inequívoca y consentimiento a participar como elector y, por tanto, formar parte de dicho Censo”.

Con respecto a la solicitud de admitir transferencias realizadas por cuenta de terceros, se aclara que la normativa vigente de financiación de Partidos Políticos señala con carácter general e inequívoco que el pago de las cuotas por parte de los afiliados “deberán ser realizados mediante domiciliación bancaria de una cuenta de la cual sea titular el afiliado, o mediante ingreso nominativo en la cuenta que designe el partido.”

“Este aspecto resulta fundamental, puesto que esta Comisión Organizadora debe acreditar, no solo la situación regular del afiliado en cuanto al pago de sus cuotas, sino también su voluntad inequívoca de participar como elector en el proceso electoral, y ello no resulta acreditable por el mero abono de su cuota por parte de un tercero, ya que esta situación no acredita ni su consentimiento, ni tan siquiera el conocimiento de este del pago que se está realizando en su nombre”.

Para poder conformar reglamentariamente el Censo de electores del XV Congreso Provincial Extraordinario del Partido Popular de Sevilla "es obligatorio que la Comisión Organizadora pueda acreditar que los afiliados que han mostrado su voluntad de participar en el Congreso se encuentran al corriente del pago de sus cuotas a las 20:00 horas de hoy sábado 13 de marzo”.

El Reglamento del 15º Congreso Provincial Extraordinario del Partido Popular de Sevilla recoge en su artículo 7.1 que “el pago de las cuotas de afiliado deberá haberse realizado antes de finalizar el plazo de inscripción para participar en el Congreso, teniendo en cuenta que, con la legislación vigente, el pago debe ser hecho por entidad bancaria”.

“Esto no limita la participación del afiliado, ya que como fija el Tribunal de Cuentas en la sesión del 30 de octubre de 2001, ciertamente, lo normal es que los militantes cumplan periódicamente sus obligaciones de tipo económico, y no es descartable que en las fechas próximas a la celebración de un congreso se incremente la realización de pagos de cuotas atrasadas para ponerse al corriente, pero en este momento histórico los avances tecnológicos permiten el acceso a cuentas bancarias en tiempo real sin necesidad de que los militantes ni los representantes de los partidos se desplacen a la sede de la sucursal donde tengan abiertas sus cuentas; los programas informáticos favorecen la fácil y rápida comprobación de los descubiertos en que pudiera estar incurso cada afiliado militante y , paralelamente, dichos afiliados militantes pueden ponerse al día en cualquier momento gestionando sus cuentas y ordenando transferencias por medio de internet”.

Añade el comité que "los afiliados del Partido Popular de Sevilla fueron informados el día 27 de febrero de 2021 de la convocatoria del 15º Congreso Provincial Extraordinario del Partido Popular de Sevilla y desde ese momento conocían que, aquellos que no figurasen al corriente de cuotas, debían regularizar su situación antes del 13 de marzo de 2021 a las 20:00 horas”.

Asimismo, y según certifica la tesorería del PP de Sevilla, “las domiciliaciones y transferencias no serán aceptadas si no proviene de un miembro de la unidad familiar, ya que de lo contrario no queda suficientemente acreditado el consentimiento de la persona beneficiaria”.

Por todo ello, la Comisión Organizadora ha acordado desestimar la solicitud de ampliar el plazo de puesta al día del pago de cuotas de afiliado para poder participar en el 15º Congreso Extraordinario Provincial del Partido Popular de Sevilla.

Renuncia de dos miembros del Comité Organizador

Por otra parte, el Comité Organizador ha tomado conocimiento de la renuncia presentada por dos miembros del COC, Pedro Molina y Rafael Ruiz, que no impiden el funcionamiento de este comité puesto que, según el Artículo 5.1 del Reglamento Marco de Congresos del Partido Popular, esta comisión solo requiere un mínimo de cinco miembros.

La presidenta del Comité Organizador ha agradecido a Pedro Molina y Rafael Ruiz, el “trabajo realizado en seno del comité durante estas semanas, un trabajo que, ante un congreso extraordinario como este, requiere de una dedicación permanente, siendo comprensible que obligaciones laborales o de carácter personal puedan dificultar esta labor”.

Ante las razones a la renuncia planteada por Pedro Molina, la presidenta del Comité Organizador ha recordado que "las actas siempre están a la disposición de los miembros del comité y que las reuniones se convocan con toda la antelación posible, aunque estas convocatorias están sujetas a los escritos y reclamaciones que se van presentando desde ambas candidaturas”.

“Por otra parte, y así se ha dado respuesta a Molina, todas las circulares son fruto del debate en el seno del COC y respecto a la decisión sobre los sitios de las votaciones en la ciudad de Sevilla, se ha reproducido el acuerdo del XIV congreso provincial por cuestiones de operatividad, pero, sobre todo, para garantizar unas instalaciones adecuadas a los requisitos de prevención sanitarias ante la situación de pandemia en la que nos encontramos”.