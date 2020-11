¿Compartes fotos de tus hijos en la red?

¿Eres de los que compartes fotos de tus hijos en las redes sociales o bien de los que están totalmente en contra? Resulta curioso que, a pesar de conocerse sus riesgos, prácticamente el 90% de los padres y madres en España suben a la red imágenes y vídeos de sus críos.

Esto hace que aumente el riesgo de fraudes, ciberbullying e incluso pedofilia, según señalan los expertos y Policía digital.

El 'sharenting' es un término que proviene de las palabras 'share' (compartir) y 'parenting' (paternidad) que se refiere al afán de las familias por documentar el día a día de sus hijos, así como compartir sus vivencias, incluso sin contar con su aprobación.

Resulta curioso cómo algunos progenitores relatan su día a día en Internet con sus hijos sin ningún tipo de pudor. Una irresponsabilidad que puede tener consecuencias graves.

Según el último estudio realizado por el 'EU Kids Online 2019', 9 de cada 10 familias españolas comparte una vez al mes imágenes o vídeos de sus hijos, de las cuales tan solo el 24% les pregunta si están de acuerdo con ello.

Además, en muchas ocasiones los padres comparten este tipo de contenidos incluso antes de nacer. En este sentido, en la red social Instagram existen 19,4 millones de publicaciones con el hashtag #pregnant (embarazada, en inglés), 24,9 millones de publicaciones con #newborn (recién nacido, en inglés) y 191 millones con #baby (bebé, en inglés), según ha recogido la plataforma de seguridad y bienestar digital para familias Qustodio.

El 'sharenting' cuenta con una serie de riesgos y entre los más comunes se encuentran ser víctimas de fraudes, ciberbyllying e, incluso, pedofilia.

Además, este tipo de publicaciones puede ejercer una falta de confianza en los menores. De hecho, el 42% de los hijos siente vergüenza de lo que sus padres publican en Internet, según un estudio de Microsoft.

En algunos países europeos existen una gran cantidad de sentencias que obligan a los padres a eliminar las fotografías de sus hijos publicadas en Internet, como en Francia, donde hay sanciones que van desde los 45.000 euros hasta un año de cárcel.

En el caso de España, la decisión de publicar una fotografía de los hijos pertenece a la esfera de la patria potestad. Sin más.

Antes de publicar, hazte estas preguntas

La primera de las cuestiones que debes plantearte antes de publicar una foto de algún menor es ¿por qué lo compartes? Resulta obvia, pero debemos reflexionar qué motivo de peso tenemos para publicar una imagen de nuestro hijo al mundo.

¿Te gustaría que alguien compartiera la misma información sobre ti? Seguro que en más de una ocasión no has subido fotografías propias por vergüenza o simplemente porque no lo has visto conveniente.

¿Podría tu hijo avergonzarse de esto ahora o en el futuro? Por supuesto. Pero una cosa es contar una historia o mostrar una imagen bochornosa a una novia o a la abuela, y otra cosa es enviar esta información al mundo entero.

¿Hay alguna persona en el mundo que no debiera ver esta información sobre tu hijo, ahora o en cualquier momento en el futuro? Si la respuesta es sí, no la compartas.

¿Quiere que esto forme parte de la huella digital de tu hijo? Incluso si no es algo vergonzoso, ¿qué imagen das sobre tu hijo? Piénsalo.

Quizás, el día de mañana, a nuestro hijo no le guste que pongamos su nombre en Google y aparezcan fotos o vídeos abiertos a todo el mundo de cuando era un crío.

Porque si piensas que tienes un perfil privado y por ello puedes permitirte el lujo de subir lo que quieras déjame decirte que estás desacertado. En Internet nada es privado. Recuérdalo siempre.