Sevilla se prepara para la llegada de una bajada de temperaturas. Durante esta semana, el termómetro no marcará más de 33 grados. Además, el próximo viernes y sábado no superarán los 30. Para la jornada de hoy, miércoles 11 de septiembre, las temperaturas, pese a no esperarse un intenso calor, sí superaran los 30 grados, con una máxima de 31.

Por su parte, el mercurio se portará bien por las noches. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estima que las temperaturas mínimas de los próximos siete días se muevan entre los 19 grados del viernes y los 17 del lunes, quedándose en 18 grados durante el resto de días.

En cuanto a las máximas, dicha agencia prevé unas temperaturas ligeramente por encima de los 30 hasta el próximo martes. Aunque habrá dos excepciones. Durante viernes 13 y el sábado 14, las temperaturas se quedarán en 29 y 27 grados, respectivamente. Esto se debe a la presencia de una DANA, o más conocido como 'gota fría', que se acerca a Sevilla desde la costa mediterránea. Además, la bajada de temperaturas llega con una probabilidad de precipitaciones del 65% en ambos días.

¿Qué es una DANA?

La Aemet define DANA como "una depresión cerrada en altura que se ha aislado y separado completamente de la circulación asociada al chorro, y que se mueve independientemente de tal flujo llegando, a veces, a ser estacionaria o, incluso, retrograda (su desplazamiento es, en estos casos, de dirección este-oeste)".

Aunque una DANA no siempre trae precipitaciones, en una gran parte de los casos sí viene acompañada de estas. Además, otra de las consecuencia es la bajada de temperaturas, debido al aire frío que se encuentra en las capas medias de la troposfera.

En consecuencia, las jornadas de viernes y sábado, si no cambian los vientos, estarán marcados por las precipitaciones, que podrían estar acompañadas de tormenta, tal y como se puede apreciar en este gráfico interactivo de Windy.com.