Coronavirus: La Policía Nacional reduce viajes y reuniones y fomenta el teletrabajo

La Policía Nacional reducirá las reuniones y viajes y fomentará el teletrabajo y la atención telemática a los ciudadanos en la medida de lo posible. Así lo establece una orden general emitida este jueves por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. En ella se tratan distintos aspectos del trabajo policial durante la crisis del coronavirus.

La primera medida que se contempla es el aislamiento para los agentes que resulten afectados por el Covid-19. Los que se encuentren en esa situación percibirán el cien por cien de sus retribuciones.

En el caso de que el funcionario se encuentre a cargo de menores o mayores dependientes, cuando resulte imprescindible, la Policía autorizará la permanencia del personal en su domicilio "el tiempo mínimo indispensable, teniendo la consideración de deber inexcusable relacionado con la conciliación de la vida familiar y laboral".

Eso sí, en el supuesto de que se trate de una pareja o matrimonio en el que los dos sean policías, no podrán disfrutar de esta medida de forma simultánea.

En la prestación de la jornada laboral se aplicarán criterios de flexibilidad. Entre ellos está la modificación del horario de prestación de los servicios, la alteración de la cadencia de turnicidad, así como la reducción o ampliación de la duración de la jornada diaria atendiendo a los criterios de compensación que correspondan, respetando la cadencia de los descansos.

La orden contempla una serie de restricciones en la prestación del servicio. Se evitarán la realización de tareas que no sean imprescindibles, dice el documento, si bien no se especifica cuáles son esas labores. Se suspenderán las reuniones de trabajo que no sean indispensables o derivadas de la presente situación y se fomentará el uso de las videoconferencias.

Se suspenden temporalmente la actividad académica presencial en los centros de formación de la Policía y se promoverá el uso de medios telemáticos. Se evitarán viajes y traslados que no sean estrictamente necesarios y se suspenderán las pruebas de selección en las que la concurrencia sea masiva.

Los puestos de trabajo del personal de la Dirección General de la Policía que forma parte de colectivos de riesgo se adaptarán para evitar el contacto con el público. En la prestación del servicio se fomentará el teletrabajo, la atención telefónica y telemática, la ampliación de cupos para el disfrute de permisos y la conciliación laboral.

Las comisiones de servicio fuera de la plantilla se reducirán a aquellas que sean estrictamente necesarias. Se suspenderán los nombramientos provisionales del personal salvo los de "urgente e inapelable necesidad".

El director general recuerda que estas medidas tendrán carácter temporal y su implementación variará en función de la evolución de la situación y las indicaciones de las autoridades sanitarias.