Coronavirus en Sevilla: La Subdelegación del Gobierno prohíbe una manifestación de Foro Sevilla Nuestra para el 17 de mayo

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha prohibido una manifestación de una caravana de coches y con un único ocupante que Foro Sevilla Nuestra pretendía celebrar el domingo 17 de mayo para evitar el riesgo de propagación del coronavirus. La Subdelegación, tras recabar informes de la Policía Nacional y Local, del Ayuntamiento de Sevilla y de la Abogacía del Estado, ha concluido que es un "hecho notorio que es completamente seguro que se produzcan contagios entre las personas participantes que luego puedan extenderse entre sus círculos de amistad, profesionales y familiares, incrementando de esta manera la crisis sanitaria por más que se adopten medidas de seguridad".

La resolución que firma el subdelegado, Carlos Toscano, señala que igualmente podrían "verse afectadas terceras personas que aún no habiendo asistido a la manifestación, podrían verse expuestas por los asistentes al acto a la ida o vuelta a su lugar de residencia" y asimismo recopila los datos de contagios por el Covid-19, afirmando que Sevilla es "la segunda provincia en Andalucía en número de casos activos por coronavirus identificados, siendo éste un dato importantísimo" para valorar el riesgo que sobre la salud de las personas puede producir la manifestación.

La subdelegación cita precisamente dos recientes sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA en Sevilla, en las que el tribunal entiende "razonable y proporcionada la prohibición de concentraciones y manifestaciones debido a que toda congregación de personas puede facilitar la propagación del virus, pudiendo verse afectados no sólo los participantes en la manifestación sino cualquier persona que en momentos posteriores se relacionen con los manifestantes, por razón de relaciones familiares o laborales". No obstante, esas sentencias cuentan con un voto particular de uno de los magistrados que recuerda que el estado de alarma no suspende los derechos de reunión y manifestación.