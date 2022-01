Coronavirus: Sevilla supera el millar de contagios, pero vuelve a rebajar su incidencia

La tendencia vuelve a romperse. Tras una jornada, la de ayer martes, por debajo del millar de contagios, la provincia de Sevilla vuelve a superar esa barrera y la Consejería de Salud y Familias ha notificado este miércoles 1.260 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Dos personas han muerto a consecuencia del Covid y se han producido otras 21 nuevas hospitalizaciones. No obstante, no todo es negativo. La incidencia vuelve a restar puntos por segunda jornada consecutiva y es algo que no sucedía desde el estallido de la sexta ola hace unos dos meses.

Aún así, la provincia se mantiene en los peores datos de esta sexta ola, aunque sí es cierto que rebaja el volumen de diagnósticos diarios, que la semana pasada llegaron a superar los 4.000 en un día y de ahí esa caída en la tasa de contagio. No obstante, donde ha empezado la escalada es en el número de hospitalizados que acaba de superar la barrera psicológica de los 300 tras sumar 21 ingresos nuevos que se traducen en un total de 304 camas ocupadas por Covid en los hospitales sevillanos, siete más que las que se cuantificaban el día previo, de las que 46 son de UCI, en este caso dos más.

Por su parte, se han registrado dos nuevos fallecimientos, elevando la cifra total de víctimas de la pandemia en la provincia hasta las 2.383, y apenas se ha sumado una nueva alta por lo que la pandemia se mantiene en plena ebullición en la provincia con los casos activos disparados, muy cerca de los 40.000. Este miércoles son, en concreto, 37.694.

Según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la tasa de contagios se sitúa en estos momentos en la provincia en los 1.349,2 casos por cien mil habitantes en las últimas dos semanas tras una nueva bajada, la segunda consecutiva, y, por lo tanto son, 43 puntos menos que ayer martes y casi cien con respecto al pasado lunes.