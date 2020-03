Los principales gimnasios de Sevilla cierran para frenar el coronavirus

Los principales gimnasios de Sevilla han cerrado sus puertas temporalmente para combatir la crisis del coronavirus. El primero en hacerlo fue Go Fit, que anunció este jueves que mantendría clausurado su centro junto a la estación de Santa Justa desde hoy viernes. A la decisión de esta cadena de gimnasios le siguieron los de otras dos, Viding y Galisport. Son tres empresas que suman miles de abonados en Sevilla.

"En Go fit entendemos que por encima de cualquier circunstancia o interés está la vida y la seguridad de nuestros clientes y nuestros empleados. La situación necesita de la ayuda y concienciación de todos, especialmente si pensamos en los más vulnerables", expuso la cadena Go Fit en un comunicado publicado el jueves en su página web. En esa nota, apuntaba que no volverán a abrir "hasta que la situación se normalice".

"Desde el ámbito de la responsabilidad y con humildad, queremos aportar nuestro grano de arena a la solución de un problema grave y complejo, como es el control de una pandemia. Como bien conocen nuestros clientes que comparten nuestra visión de vivir más y mejor, su salud es lo primero. Por ellos, y por todos los miembros de nuestra organización que cada día hacen todo lo posible por cumplir nuestro sueño y compromiso, creemos que es nuestro deber como miembros de la sociedad dar este paso", añade el comunicado.

Los responsables de Go Fit piden disculpas a sus usuarios por el trastorno que les pueda ocasionar esta decisión y prometen que "utilizarán este tiempo para mejorar". La empresa ha cerrado todos sus centros en España, no sólo el de Sevilla.

Viding ha decidido lo mismo este viernes tras recibir una notificación del Instituto Municipal de Deportes. La cadena, que tiene en la ciudad los centros de La Rosaleda y Piscinas Sevilla, afirma que el cierre temporal será hasta el 29 de marzo.

"Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionarte y confiamos que esta medida sea suficiente para recuperar cuanto antes la normalidad", apunta un breve comunicado enviado a los socios.

También Galisport ha tomado este viernes la decisión de cerrar sus puertas. Lo hace "siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y en correspondencia con las medidas adoptadas" por las administraciones. La empresa sostiene que el cierre temporal será, inicialmente, hasta el 29 de marzo, si bien añade que la fecha de la reapertura será revisada "en función de la evolución de la situación sanitaria".

Galisport cuenta con dos centros en Sevilla, El Porvenir e Hispano. Durante este periodo, la empresa no pasará cuotas ni recibos al cobro, "quedando en suspenso cualquier modalidad de inscripción o contrato, que serán reanudados una vez abierto de nuevo al público el centro deportivo". El tiempo que esté cerrado no computará en los contratos en vigor.

Esta compañía ha puesto a disposición de sus abonados una dirección de correo electrónico para aquellos que quieran disponer de una rutina para entrenar durante este tiempo al aire libre o en casa.