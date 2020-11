Coronavirus Sevilla: Denuncia haber sido "discriminada" en una clínica dental por ser sanitaria

Indignada y discriminada. Así denuncia sentirse una técnico de Enfermería de la UCI del Hospital Virgen Macarena tras habérsele "negado", según sus propias palabras, la realización de una limpieza bucal en una clínica dental de la calle Luis Montoto de la capital "por el simple hecho de ser sanitaria". La mujer, que responde a las iniciales R. M. y que piensa llevar esta situación a los tribunales, asegura haber sido "discriminada" por su profesión, al tratarse, según dice que le llegó a decir la responsable de la consulta, "de una persona de mucho riesgo".

Según relata R.M. la cita fue cancelada en el momento en el que, durante una conversación telefónica, salió a relucir su profesión sanitaria. "Se me dijo claramente que me anulaban la cita porque soy sanitaria y soy personal de mucho riesgo. Se me dijo que no podían utilizar su máquina conmigo y me canceló la cita", manifiesta la testigo, que asegura que su hijo acudió dos semanas antes al mismo centro para realizarse el mismo tratamiento "y se le hizo todo sin problemas y sin que le preguntaran a qué se dedicaba". Esta mujer afirma que incluso se le llegó a pedir "una PCR negativa al día" para poder ser atendida y que fue tras empezar a manifestar su enfado durante la conversación, ante la "discriminación" de la que asegura estaba siendo víctima, cuando la responsable de la clínica le ofreció la posibilidad de poder realizarle la limpieza "más adelante y de manera manual".

"Es muy injusto e indignante que se me llegara a tratar así por mi profesión. No tengo por qué estar contagiada por trabajar con pacientes con Covid. Nosotros cumplimos estrictas medidas de seguridad y podemos incluso a estar más controlados que el resto de la población porque esto es igual para todos", manifiesta la sanitaria.

Fuentes de la clínica dental aseguran, por su parte, que en el centro "no se niegan a atender a nadie" y que "en cumplimiento" de los protocolos marcados por el Consejo General de Dentistas por el Covid-19, "está indicado evitar el uso de maquinaria que genere aerosoles o salpicaduras", siendo la limpieza de boca con aparato de ultrasonidos, según este documento profesional, "el principal elemento de dispersión en las clínicas dentales".

"No es sólo su caso. Sé que a su hijo se le hizo el mismo tratamiento hace dos semanas, pero ahora las cosas han empeorado mucho. Estamos llamando a todos los pacientes que tienen prevista una limpieza para indicarles que a partir de ahora las realizaremos manualmente y si se trata de casos urgentes. Eso exactamente lo que se le indicó a ella y en ningún caso se le negó por ser sanitaria porque entonces yo no podría estar trabajando ya que también lo soy. Da la casualidad que ha sido el primer caso al que hemos tenido que plantearle esta situación, pero para nada nos hemos negado a hacérsela por ser sanitaria", afirma la titular de la consulta que destaca que "probablemente dentro de poco tengamos que empezar a anular todo y sólo atender las urgencias".