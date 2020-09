Coronavirus: Confirmados dos positivos entre los trabajadores de los centros cívicos de Las Sirenas y San Julián

Dos trabajadores de los centros cívicos de Las Sirenas y San Julián han confirmado en las últimas horas su positivo en coronavirus. Se trata de dos empleados que se habrían contagiado fuera del ámbito laboral y tras haber estado en contacto entre ellos el pasado día 4 de septiembre, según han confirmado fuentes municipales a este medio.

La comunicación de los primeros síntomas de uno de ellos fue comunicado al servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Sevilla tres días después, el día 7, por lo que a partir de ese momento y, "siguiendo el protocolo establecido", destaca el Ayuntamiento, "se le pidió que se quedara en casa hasta obtener el resultado de la prueba PCR". Según el mismo protocolo, el trabajador con síntomas fue cuestionado sobre su posible relación con otros empleados municipales en los días previos y es así como se llegó al segundo trabajador positivo en Covid-19 y con el que el primero había mantenido una reunión extra laboral el día 4.

Las mimas fuentes señalan que, tras la elaboración de rastreo, no se han localizado más empleados municipales que hayan podido estar con los ahora contagiados en este periodo de tiempo. De igual modo destacan que, dado el elevado periodo de tiempo pasado desde que los trabajadores dejaron de asistir a sus puestos de trabajo, "los protocolos no marcan la necesidad de tener que cerrar las instalaciones o tenerlas que someter a una desinfección", aunque, según confirman, no está descartado que "por precaución" se lleve a cabo.

Igualmente, desde el Ayuntamiento destacan la poca actividad que los centros cívicos tienen en estos momentos en los que no se están desarrollando ni talleres ni otro tipo de actividades por lo que el tránsito de personas en los mismos es muy bajo.