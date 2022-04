Denuncian al jefe de la Policía Local de Sevilla por intentar influir en una investigación abierta

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por el supuesto intento del jefe del cuerpo, el superintendente José Medina Arteaga, de influir en una investigación abierta. Se trata del caso de una supuesta huelga encubierta de agentes, que el propio Medina Arteaga llevó a la Fiscalía y que terminó siendo archivado.

Según la denuncia del sindicato, el superintendente atribuye el archivo del caso a que él mantuvo una conversación con el fiscal jefe de Sevilla y que influyó en esta decisión. Para el Sppme, esto puede constituir un delito, al intentar influir en una investigación abierta.

Todo parte de la denuncia presentada por Medina Arteaga contra el sindicato por una supuesta huelga encubierta de policías locales que tuvo lugar el 21 de mayo de 2021, cuando faltaron al trabajo el 90% de la plantilla. A pesar del elevado número de bajas, no se hallaron indicios de que hubiera una acción conjunta y el fiscal no consideró que hubiera habido un grave perjuicio para el Ayuntamiento.

En una charla con la Unidad de Motoristas, en octubre de 2021, el superintendente aseguró que no había denunciado a los policías locales, sino al sindicato. El presidente del Sppme en Sevilla, Luis Val Morales, no tenía conocimiento de ninguna denuncia contra la entidad y pidió explicaciones al delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, que aseguró que desconocía cualquier acción judicial y que, en caso de haberla, no había pasado ni por él ni por el alcalde, entonces Juan Espadas.

A los pocos días de esta primera conversación, Cabrera volvió a contactar con Luis Val, a quien comunicó que esa denuncia la había puesto el jefe directamente, "pero que a los días de ponerla se reunió con el fiscal jefe y solicitó la retirada de la misma". El sindicato recuerda que en la jurisdicción española no se puede retirar una denuncia, y que todas las presentadas ante el Ministerio Fiscal siguen adelante.

"Lo curioso del caso, es que el Ayuntamiento, como administración, no ha tenido conocimiento ni ha participado en dicha denuncia, cuando es realmente el órgano que hubiera resultado dañado si dichos hechos hubieran existido", se plantea el Sppme. También llama la atención del sindicato el hecho de que ningún agente haya sido citado a declarar en el curso de "la supuesta investigación abierta por la Jefatura".

"Y más curioso aún es que, siguiendo las manifestaciones del jefe de la Policía Local, el sindicato no ha tenido conocimiento de que se le haya imputado algún delito ni que hubiera una investigación abierta", apunta Val, que firma la nueva denuncia contra el jefe.

En el documento, se recoge además el supuesto olvido de una carpeta con información reservada en un patrullero de la Policía Local de Sevilla, que fue utilizado durante más de una semana por un grupo indeterminado de agentes en varios turnos, por lo que todos ellos tuvieron acceso a un expediente que contenía información confidencial.