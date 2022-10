Denuncian esperas de hasta diez horas en Sevilla para ir del hospital a casa en ambulancia

Un octogenario permaneció el pasado lunes 17 de octubre durante unas diez horas esperando para volver a casa tras recibir el alta en el Hospital Virgen del Rocío donde ingresó días antes tras sufrir un derrame cerebral. Este vecino de la capital aguardaba la llegada de una ambulancia del servicio de transporte concertado que presta para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia la empresa Ambulancias Tenorio y que no acudió a recogerlo hasta cerca de las doce de la noche tras haber recibido el alta en torno a las dos de la tarde, según el relato ofrecido por los familiares a este periódico.

Fuentes del hospital, por su parte, han señalado que, en estos casos, "no se puede ofrecer una alternativa de transporte porque el hospital no cuenta con este servicio al ser externo" y, en caso de hacerlo, "se estaría faltando al contrato". "No depende de nosotros. Es una empresa externa y se trata de un servicio independiente a la asistencia sanitaria que se presta en los hospitales", han insistido las fuentes hospitalarias.

El transporte sanitario programado es el que se presta a personas que son dadas de alta y precisan de una ambulancia para ir a su casa. También los utilizan los pacientes que tienen que acudir a los hospitales a revisiones o diferentes tratamientos -rehabilitación o diálisis, entre otros- y no pueden ir por sus propios medios. El servicio lo presta una empresa privada que en el caso de Sevilla se trata de Ambulancias Tenorio, que es la encargada del servicio de forma ininterrumpida desde 1979.

Este caso no sería una excepción. Las quejas de los usuarios se suceden, según apuntan desde el sindicato UGT. "Este caso se repite en cualquier centro hospitalario de la provincia o clínica de diálisis. Puede preguntar en la puerta de estos centros cuál es el grado de satisfacción del servicio", sostienen. Fuentes del sindicato, representado en el comité de empresa, señalan un problema de base, dado que la empresa encargada de este servicio en la provincia se encontraría en estos momentos "excluida" del último contrato de licitación de concurso por carecer de un plan de igualdad y de ahí las carencias. "Al estar pendiente de si van a ser o no adjudicatarios, la inversión está siendo cero. Me consta que la empresa no está poniendo nada de su parte porque esto funcione por esta circunstancia con la idea de que podría abandonar el servicio. Así no se compran coches, ni uniformes, ni estaría disponible el número de profesionales que había antes porque los han trasladado a otros servicios. Además, paga mal y tarde a sus trabajadores", se lamenta un portavoz de UGT.

El mismo testimonio lamenta que la Administración sanitaria andaluza tampoco esté haciendo todo lo que debiera por poner soluciones. "Le hemos pedido que intervenga porque ellos deben de tener una persona encargada de vigilar que se cumpla todo lo que en su día se puso en el contrato. Estamos seguros de que no se está cumpliendo con el número de ambulancias disponibles y de ahí que se sucedan situaciones como la que denuncia esta familia, con esperas eternas", apostilla. "La Administración está siendo cómplice de unos incumplimientos que van en detrimento del buen ambiente laboral y de la prestación del servicio. Estamos desesperados", sentencia.

Este periódico intentó obtener la versión de la empresa sobre lo ocurrido pero no fue posible hablar con ningún portavoz de la misma.