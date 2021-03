Denuncian la "no obligatoriedad" del uso de mascarillas en algunas dependencias de la Junta

Trabajadores del edificio administrativo de la Junta de Andalucía Torretriana, en la Isla de Cartuja, denuncian que en el centro "sólo esté recomendado" el uso de la mascarillas, pero no su obligación, a pesar de tratarse de un edificio público, que comprende sedes y departamentos de varias Consejerías.

Un grupo de empleados, que prefieren mantener el anonimato, aseguran que en los diferentes carteles colgados en los pasillos de este edificio (y que acompañan a esta información) se "recomienda el uso de la mascarilla" pero no su obligación y que, por lo tanto, "hay trabajadores que no la usan sin que ningún cargo les obligue y sin ninguna punición por no ponérsela". "Cada cuál hace lo que quiere sin represalias", argumentan los denunciantes, que, además, destacan el "grave peligro" que supone esta situación porque "el edificio no tiene ventanas, por lo que su ventilación es bastante mala, y se agrava el riesgo".

El uso obligatorio de mascarillas en Andalucía como medida de prevención en materia de salud pública está recogido en la orden publicada en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 14 de julio de 2020. En él se establece dicha obligatoriedad en "todas las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros".

Por otro lado, la recomendación de su uso quedaría establecida para los espacios abiertos o cerrados privados cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes, aún cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad.

El centro contó con un brote de Covid el pasado mes de octubre que afectó a dos plantas del edificio. La confirmación de varios positivos obligó al cierre parcial de las mismas y al trabajo desde casa de sus empleados. En concreto, el foco afectó a dos departamentos de la Consejería de Hacienda, la Dirección General de Tesorería, situada en la sexta planta, y el servicio de Intervención de la Tesorería, en la séptima.