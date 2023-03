Recogen firmas para que los menores con trastorno de las Tres Mil sean atendidos en el barrio

"Es una realidad que los menores con trastornos en su desarrollo y que viven en las Tres Mil Viviendas de Sevilla no van a acudir a ningún Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) que esté fuera del barrio". Quien hace esta afirmación es Antonio Guerrero, de la Fundación Antonio Guerrero y presidente de la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, que impulsó la Ley de Atención Temprana andaluza que hoy entra en vigor.

Las pone en boca de todos los vecinos del barrio con niños menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo y que en los últimos días han recibido una llamada en las que se les advierte de la asignación de una plaza en un CAIT fuera del barrio. En concreto, en Gran Plaza, a varios kilómetros de distancia, donde se encuentra uno de los centros que se ha hecho con la concesión del servicio público y donde las familias tendrán que desplazarse para llevar a los menores. Circunstancia que, según apunta Guerrero en declaraciones a este periódico, "deja en grave riesgo de desprotección a los niños del barrio".

A través de comunicado recogido por este periódico, las familias reclaman que los niños sigan siendo atendidos en el barrio en el centro de la Fundación Antonio Guerrero donde hasta ahora han sido atendidos una treintena de menores a través de becas y otras ayudas como las que reciben de la Hermandad de la Candelaria. Es más, en la nota se especifica que la Fundación Antonio Guerrero da "desayunos y meriendas cada día a todos los menores que acuden al CAIT". "No sólo porque ello crea vínculos sociales, sino porque en muchos casos les hace falta el alimento, porque no tienen en sus casas", indican las fuentes.

"Las familias no entienden cómo teniendo en el barrio un centro perfectamente equipado, los niños de cero a seis años que necesitan Atención Temprana y que ahora pasan a estar a cargo del servicio público sean derivados a un centro fuera del barrio. Me dicen que no los van a llevar. Muchos de ellos porque no tienen coche", afirma Guerrero. "Casi en el 100% de los casos el único vehículo de la casa se usa para venta ambulante y otras actividades profesionales, por lo que lo que tampoco es posible desplazar al menor en el citado vehículo", concreta el comunicado. Guerrero refiere que "en Las Tres Mil Viviendas esas son sus costumbres y hay que respetarlas". En el barrio se nace, se vive y se muere y que ellos no van a salir del barrio en perjuicio de la atención de los menores", apostilla.

La Consejería de Salud, por su parte, ha explicado a este periódico que los usuarios reciben la atención "en los centros concertados para ello y que previamente han resultado adjudicatarios para prestar este servicio". "La atención está garantizada a todos los usuarios de la zona en el marco del concierto social", recalcan las fuentes oficiales consultadas.

Para intentar que se cumplan sus plegarias, las familias afectadas han iniciado una recogida de firmas. Las mismas serán entregadas mañana en la Consejería de Salud, donde mantendrán una reunión con la Secretaría General de Humanización, María Luisa del Moral, que es la encargada de la aplicación de esta Ley.

Según aducen en su escrito los padres y madres afectados, "por ley y normativa", los recursos "tienen que ser acercados a los menores y no los menores desplazarse fuera de la zona de su domicilio", así como ser atendidos en un centro que esté equipado correctamente en "accesibilidad, confort, material didáctico, climatización, medidas de seguridad, medidas de contagio bacteriológico". Todo ello, haciendo primar el "interés superior del menor y sus familias". "Eso es lo que yo estamos peleando, no por nosotros, sino porque se trata del bienestar de las personas. La ley recomienda que estos menores estén en su propio entorno", apostilla Guerrero.

"Subir en autobús a un menor con autismo, TDH, parálisis cerebral y otros trastornos causa un estrés insoportable al menor y su madre o acompañante. Es muy frecuente que las familias estén compuestas por entre tres y seis hijos. ¿Al cuidado de quién dejamos al resto?", indican las familias.

Con todo, los padres y madres solicitan que se arbitre la forma jurídica para que los menores de las Tres Mil Viviendas "sean atendidos y no queden desprotegidos". "La auténtica realidad es que se están perdiendo oportunidades de recuperación de cientos de niñas y niños del barrio pendientes de intervención en los CAIT", señalan. En el propio Polígono Sur existe un centro perfectamente equipado (gabinete con espejos, medidas de seguridad, climatización, suelos con alfombras y acolchados; sala de rehabilitación y fisioterapia y sala multisensorial con los últimos avances tecnológicos. Manifestamos que queremos que nuestros hijos sean atendidos en el Polígono Sur", agregan.

Guerrero destaca haber consultado esta reclamación a la Consejería de Justicia y con distintos letrados. "Nos dicen que se puede arbitrar las fórmulas perfectamente para que los niños sigan siendo atendidos en el barrio. Hay para arbitrarlo y eso es lo que le vamos a pedir en la Consejería de Salud", recalca.

A juicio de las familias, es importante aclarar que "no se puede hacer la lectura de que hay un centro en Gran Plaza, se les ha ofrecido y no van" sino que "se está dejando de atender a la población de etnia gitana, que tienen una cultura y costumbres que hay que respetar. La familia permanece –siempre– en torno a la vivienda familiar", recalca el comunicado de las familias. "Es muy importante ponerle las cosas fáciles a estas familias por los propios menores porque muchos menores con autismo o con parálisis cerebral se van a quedar en casa niños sin posibilidades de recuperación. Creo que hay que legislar para una población que hay que conocer, como es la de las Tres Mil Viviendas, sobre todo cuando se trata del bienestar de las personas", concluye Antonio Guerrero.