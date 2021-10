Detecta estafas en la videncia con estos consejos de Gloria Heredia

El mundo de la videncia está siempre rodeado de estafas y engaños de supuestos profesionales del sector, que hacen desconfiar a los usuarios en búsqueda de soluciones esotéricas, pero eficaces, a sus problemas. Una de las videntes más activas en detectar y denunciar estos casos es Gloria Heredia, una referente internacional en los amarres de amor.

Estos supuestos ‘profesionales de la videncia’ se aprovechan del éxito de videntes reales y ofrecen soluciones sin dar resultados a personas sin las ideas claras de qué puede hacer una vidente de verdad por ellos.

Es por ello que Gloria Heredia quiere compartir los siguientes consejos para que cualquier persona que necesite un amarre de amor sea capaz de identificar cuándo está delante de falsos videntes y nunca más se sientan estafados, consiguiendo que puedan así trabajar su situación sentimental con verdaderas videntes de amor.

Uno de los puntos claves para detectar y diferenciar a videntes verdaderas, expertas en amarres de amor, de las que no lo son, radica en que las auténticas videntes siempre te van a tratar con sinceridad y con la mayor honestidad, mientras que las falsas videntes no te van a tratar así.

Una vidente sincera nunca puede decirte y asegurarte que los resultados de un amarre de amor para recuperar a tu pareja y que volváis a ser felices van a ser inmediatos y que en el plazo de pocos días vas a recuperar tu relación.

El detalle evidente y principal de una vidente de éxito como Gloria Heredia es la tranquilidad y confianza que te va a transmitir cuando empieces a trabajar con ella y la tranquilidad que sentirás ya que desde el primer momento va a explicarte en qué consiste su don y hasta dónde va a poder ayudarte y acompañarte en la recuperación de tu ex pareja.

Una auténtica vidente debe estudiar y analizar con todo lujo de detalles tu situación, haciéndolo con la mayor ilusión y dedicación como la que te dedica Gloria Heredia, ya que es consciente que de ella depende la felicidad recibida por las personas cuando recuperan a su alma gemela.

Además, Gloria nos recuerda, que para tener éxito en un amarre de amor y que este pueda llegar a ser efectivo, debe haber existido un sentimiento, una pasión real y amor verdadero entre tú y tu ex pareja, y que dicho amarre no esté solicitado por hacer daño a la otra persona o movido por la venganza o las malas intenciones.

Llegados a este punto, hay dos momentos claves para identificar si estamos delante de una posible estafa o engaño. El primero es cuando empezamos a contactar y hablar con la ‘profesional’ que nos va a realizar el amarre de amor.

En esta primera fase, en la que debemos analizar si la vidente con la que estamos entablando una conversación y nos está dando detalles de cómo nos va a poder ayudar, debemos identificar situaciones que han de ponernos en alerta si se producen y que si sabemos detectar a tiempo nos harán parar en el proceso de contratación de esta vidente y poder así encontrar a una verdadera experta que realmente sea honesta, sincera y profesional.

Si por desgracia no detectas estos puntos, que comentaremos a continuación y contratamos el servicio de amarre de amor, entramos en la segunda fase o momento en el que podemos detectar que nos encontramos en una situación de estafa, para que, aunque hayamos hecho un desembolso económico, no nos veamos envueltos en una espiral de situaciones negativas que te sometan a una presión y coacción por parte de la supuesta vidente, y que por uno o por otro motivo harán que te siga pidiendo más dinero para llevar a buen puerto el objetivo de recuperar a tu amor verdadero.

Una de las mejores recomendaciones que nos deja Gloria Heredia, antes incluso de que te pongas en contacto con la vidente que te haya generado confianza y con la que quieras realizar el ritual de alta magia, es que busques opiniones de personas que hayan trabajado previamente con esa vidente, ya sea a través de algún foro independiente o en las opiniones y reseñas que hayan podido dejar los usuarios sobre el trato recibido por una vidente y que puedes encontrar en su web.

No te explican ni te dan información clara en el momento de contratar

Uno de los indicios claros que nos alertan de la posibilidad de que nos podemos encontrar delante de una estafa es la situación de que no te facilitan ningún tipo de información al respecto de los servicios que vas a contratar, o la información que te facilitan no es del todo clara o ambigua.

No es el caso de las videntes de verdad. Éstas, antes de iniciar la consulta de videncia sobre los amarres de amor, te explican qué ritual de magia o rituales son los que se adecuan a tu situación y a tu problemática, los resultados que puedes esperar con dichos amarres, cuándo debes contratas y cuál será el importe total para la realización del amarre.

La gran mayoría de la información debería estar muy clara y explicada en la página web de la vidente en cuestión. Gloria Heredia es muy contundente al respecto de la información clara que debe recibir un usuario. Más aún cuando recibes notificaciones, sms o llamadas de teléfonos extraños tras haber dejado tus datos en la web. No respondas a dichos mensajes, evitando caer en una estafa.

Además, una de las obsesiones que persiguen estas falsas videntes es la de que contrates sus servicios a toda costa, sin darte toda la información que necesites o incluso sin darte tiempo a que hagas tu reflexión si un amarre es la solución verdadera que buscas para conseguir recuperar al amor de tu vida.

Esa insistencia es muy sospechosa.

Sospecha si te garantizan resultados en muy poco tiempo.

Como nos hace ver y entender Gloria Heredia cada relación es un mundo y los sentimientos no se pueden tratar como las matemáticas, en las que dos más dos son cuatro.

Hay múltiples factores a tener en cuenta para conseguir el éxito en un amarre de amor, como pueden ser, el tiempo que haya pasado desde la ruptura con tu pareja, el sentimiento mutuo y el amor que os profesabais, o si los sentimientos de ambos eran sinceros y existía amor de verdad, cómo se produjo el desenlace y ruptura de la relación, si fue por dejadez de las partes, por infidelidad de alguno de los dos, por celos, y un sin fin de situaciones y razones que pueden dificultar la reconciliación y éxito del amarre de amor.

Por todos estos motivos un ritual de magia no tiene una predicción exacta de cuánto tiempo tardará en producirse el hecho de que vuelvas con tu pareja. Además, hay un factor también importante y decisivo a la hora de tener éxito, el hecho de las ganas tuyas de recuperar a la otra persona y de volver a la pasión que existía en el inicio de tu relación.

Con todo lo comentado anteriormente, nos indica Gloria que de vez en cuando si se producen algunos amarres en un plazo corto de tiempo, aunque son casos excepcionales.

Sorpresas que descubres una vez has contratado el amarre de amor.

Lo peor que te puede pasar una vez que has dado el paso y has tomado la decisión correcta de iniciar un amarre para recuperar la felicidad y el amor de tu vida, es que no vuelvas a tener respuesta por parte de la vidente. Es por ello que debemos detectar cualquier indicio sospechoso, como hemos explicado en los puntos anteriores. Incluso llegan a bloquearte en el teléfono y se vuelve imposible incluso el hecho de comunicarnos con ellos.

Esta es la situación clara e irrefutable de que te han estafado. No suele ser la norma en estos tipos de engaños, pero alguna que otra situación similar de algunos clientes, nos comenta Gloria Heredia que le han llegado en su dilatada carrera y experiencia contrastada a nivel internacional.

Pero existen otro tipo de situaciones que pueden hacerte sentir que te están engañando, como el hecho de que al día siguiente o a los dos días de haber contratado el ritual que mejor te venía bien para recuperar a tu ex pareja, te comenta la ‘supuesta vidente’ que han aparecido problemas o situaciones que no habían aparecido antes y para poder solventarlos debes hacer un pago extra para poder solucionarlo.

Llegados a este punto, muchas veces, la respuesta ante una negativa por tu parte para realizar el pago de dicho extra, es la de insinuar que si no realizas dicho pago se cancela tu servicio contratado y pierdes todo lo que llevabas abonado desde el principio.

Otra de las extorsiones que comentan clientes que llegan a Gloria Heredia tras haber sido estafados por otros videntes, es la de sufrir amenazas con la realización de un ritual maligno en tu contra si no accedes a los pagos que te van exigiendo.

Y por último, una de las prácticas de delitos graves y coacción por parte de estas videntes falsas es la de publicar tus datos, amenazándote con revelar tus secretos íntimos.

La solución es ponerte en contacto con una vidente de verdad.

Gloria Heredia siempre ha tenido claro que la mejor manera de evitar caer en el engaño fácil de personas con maldad, es siguiendo los pasos marcados en este artículo y contactar con una vidente que tenga una buena reputación, tanto por su buen trato hacia las personas, su sinceridad y claridad en informarte y por los buenos resultados que obtiene.

Gloria está acostumbrada a que pasen por sus manos personas desconfiadas por haber sufrido algún tipo de engaño o estafa de falsos videntes. Y la forma que tiene de ayudarles a superar esa mala experiencia es dándoles toda su energía positiva y apoyándoles para que vuelvan a recuperar su amor y felicidad, a través de unos de sus mejores amarres de amor y que nadie más sabe realizar en el sector, como es el poderoso e inigualable Amarre de los 4 Vudús Ancestrales.

Y para acompañarte, ayudarte y que no te sientas sola ni avergonzada si has pasado por alguna de las situaciones que hemos comentado y que por desgracia Gloria Heredia está acostumbrada a escuchar de los clientes que llegan a sus manos en esa situación, te animamos a que contactes con Gloria Heredia simplemente para que te ayude con esa situación y conseguir así que estos falsos videntes no sigan engañando a la gente y manchen la reputación de un sector que consigue magníficos resultados como los que obtiene Gloria Heredia con sus clientes.