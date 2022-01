Determina el tipo de color de tu apariencia (invierno, verano, primavera, otoño)

Muchas mujeres se quejan de que no pueden encontrar la gama adecuada de tonos. "Parezco mayor con este color pintalabios", "me veo pálida con un vestido brillante", "aquel matiz no me queda bien", a menudo escuchamos esto en las tiendas de ropa y cosméticos. Las mujeres no saben cómo determinar el tipo de color de su apariencia, por lo que se pierden al elegir el maquillaje y el vestuario. Vamos a aclarar qué tipos existen y cómo entender a cuál de ellos pertenecemos.

Cómo hacerlo

Se necesita mirar en el espejo con luz natural. Prestar atención al color de la piel del rostro y cuerpo, el cabello, los ojos e incluso las venas de las manos. Si prevalecen los tonos fríos, el tipo de apariencia es invierno o verano. Si notan los tibios, se considera el tipo de primavera y otoño.

Para qué sirve

Conociendo sus características de color, una mujer no se confunde al escoger tintes para el pelo o cosméticos decorativos, por ejemplo, L'Oreal Paris. Los fabricantes brindan una gran variedad de tonos, solo hay que determinar los adecuados.

Al escoger una base, polvo, pintalabios, sombras de ojos en una tienda, se recomienda hacer unas pruebas: aplicar una pequeña cantidad en la muñeca o en la curva del codo, mirarse en el espejo y comparar el área pintada con la cara. Se puede acercarse a una ventana o salir a la calle para evaluar la combinación sin la iluminación artificial. Antes de elegir un producto pigmentado en el recurso de Internet makeup.es, se puede buscar reseñas con fotografías, estudiar las paletas por imágenes.

Quién inventó las "estaciones"

La cosmetóloga estadounidense Bernice Kentner fue la primera que trató de explicar por qué algunas mujeres se vieron bien con colores fríos, mientras que otras solo con matices cálidos. Su libro "Color me a season", dedicado a esta teoría, fue publicado a mediados de los años 70 del siglo pasado.

Más sobre cada tipo

Invierno

Cabello: oscuro, negro, ceniciento.

Ojos: del tono azul brillante, negro, verde intenso, marrón frío.

Piel: blanca, pálida, oliva, de tono uniforme sin pecas.

Los mejores colores de maquillaje para el invierno: brillantes, contrastantes, oscuros, intensos, puros. Azul, blanco, rojo, magenta, violeta.

Verano

Cabello: de tonos no saturados con brillo de ceniza.

Ojos: de colores suaves (a veces indeterminados): gris, verde, claro, sin contrastes.

Piel: transparente, pálida de tono rosado, con ligero rubor y pecas.

Los mejores colores de maquillaje para el verano: suaves, fríos, tranquilos. Gris, lila, oliva.

Primavera

Cabello: rubio, castaño claro con un cálido brillo dorado.

Ojos: claros, de color ámbar, turquesa, aguamarina, celeste.

Piel: de matiz marfil, melocotón, dorado claro, beige.

Los mejores colores de maquillaje para la primavera: crema, arena, dorado, coral, lechoso. Solamente los claros.

Otoño

Cabello: rojo, de tonos miel, cobrizos, castaños cálidos.

Ojos: de tono marrón, chocolate, canela, nuez, azul brillante.

Piel: puede ser oscura y pálida, pero siempre de color cálido. Tiene numerosas pecas y lunares. Se broncea mal al sol, adquiere un tinte rojo.

Los mejores colores de maquillaje para el otoño: "nude", blanco, rojo, terracota, naranja, azul y verde.

Por supuesto, cada mujer es única. Y puros tipos de apariencia se encuentran raramente. Predominan las especies mixtas. Los estilistas profesionales utilizan una división aún más detallada en 12 tipos. Pero la clasificación anterior ayuda a toda mujer a orientarse entre las gamas de colores para evitar inconsistencias y verse bien.