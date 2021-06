Donar órganos: Una decisión que salva vidas

Verónica Sánchez nunca podrá olvidar la muerte de su marido, aunque le queda un enorme consuelo. Jorge Juan Camacho, de 43 años, sufrió un ictus hace poco más de un año al que no pudo sobrevivir. Era la mañana del 13 de abril de 2020, justo un mes después de que se decretara el estado de alarma en España por una, entonces, poco conocida pandemia sanitaria provocada por un nuevo virus, cuando Jorge Juan se sintió algo indispuesto al levantarse, que acabó en un ictus. "Se lo llevó corriendo el 061 al hospital e incluso llegó a recuperarse a lo largo del día", explica su mujer. Pero de madrugada le volvió a repetir y "ya no pudieron hacer mucho más por él". "Cuando llegué al hospital, porque él estaba sólo por la situación en la que estábamos, ya estaba intubado, en coma, y me dijeron que era cuestión de horas de que falleciera", explica su viuda Verónica, que un año después del peor momento de su vida y coincidiendo con el Día Nacional del Donante de Órganos, que se celebra hoy, relata para Diario de Sevilla su historia para que sirva de ejemplo.

Los órganos que cedió de su marido han salvado a otras muchas personas. "Era algo que nosotros ya habíamos hablado en muchas ocasiones aunque no lo hemos puesto por escrito ni nada, pero lo decidí sobre la marcha, incluso antes de que me lo propusieran", destaca Verónica. "Es un momento en el que se te cae el mundo encima, pero, a pesar de que eran malos tiempos, yo siempre he tenido la cabeza muy bien puesta. Lo mío no tenia ya solución y para otras personas podía suponer alargar su vida, mejorar su calidad de vida e incluso dar vida", afirma rotunda la viuda.

La pandemia lo hizo todo más complicado. Alargó el duelo, el dolor, por los protocolos Covid que requerían estudios específicos para descartar la infección, pero a Verónica eso no la hizo cambiar de idea. "Hablaron conmigo dos equipos de profesionales y me insistieron en que había que esperar unas 24 hora más para entregarme el cuerpo, pero aún así yo quise seguir adelante. El dolor ya lo tenía y me daba igual esperar un poco más, pero poder sentir la paz interior que te deja el saber que vas a poder ayudar a muchas personas", afirma la mujer y recalca, "es la filosofía con la que se vive en mi casa. Mi hija que tenía 15 años entonces es lo primero que me pidió cuando le conté que su padre iba a morir".

El marido de Verónica forma parte de los 53 donantes, de los que 43 fueron de órganos y otros 10 de tejidos, además de las 14 donaciones renales de pacientes vivos, que se registraron en el Hospital Virgen del Rocío a lo largo del año pasado en plena pandemia sanitaria. Gracias a ellos se pudieron realizar 178 trasplantes de órganos, en su mayoría renales (121 entre adultos e infantiles) y hepáticos, convirtiendo al centro en el que "más trasplantes ha realizado en ese mismo periodo de Andalucía", concreta la intensivista del hospital y coordinadora sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva, Manuela Cid.

En lo que va de año, en el Virgen del Rocío se han hecho 77 trasplantes de órganos y 15 de córneas y se han registrado 19 donaciones de órganos, más otros 10 donantes renales vivos. En concreto, en el centros e han hecho 44 trasplantes renales, nueve cardíacos y 24 hepáticos. Por su parte, más del 84% de las familias han mostrado su solidaridad y han dicho sí a la donación en un momento tan complicado como la pérdida de un ser querido.

Esta actividad sanitaria no ha sido ajena a la crisis del Covid-19. "La pandemia ha afectado por fases. En la primera ola, como no sabíamos a los que nos estábamos enfrentando, se priorizó la seguridad. Las UCI estaban volcadas en los equipos Covid y los equipos de trasplantes, formados por médicos intensivistas y enfermeros de la unidad, se emplearon en atender y ayudar a las personas que estaban muy graves. Los trasplantes se limitaron a casos en alerta cero, de riesgo vital, con complejidad técnica o niños. Luego, conforme evoluciono la primera ola, empezó la reactivación de todos los programas de donación y al mismo tiempo se fueron reactivando los programas de trasplantes. Pero, también tuvimos que afrontar la peor crisis de virus del Nilo de la historia de España y eso también se resintió", explica la doctora Cid, que destaca que, "aunque los programas de trasplantes nunca se llegaron a cerrar, gestionar los recursos en una situación de pandemia hizo que se vivieran momentos realmente complicados".

En cuanto a las listas de espera, la doctora destaca que, "afortunadamente, no hay que lamentar un aumento de las mismas en proporción a la disminución de las donaciones sufridas". De hecho, en plena pandemia sanitaria, el equipo de trasplante renal infantil, en el que el centro es el único andaluz autorizado para esta intervención en menores de 15 años, dejó el año pasado dejar a cero la lista de espera para someterse a un trasplante renal infantil en Andalucía. "Pese a las adversidades, el año pasado fue el año que más niños de trasplantaron en Andalucía en el histórico del programa de trasplantes renales infantil", remarca.

Desde que en Sevilla se puso en marcha el programa de trasplantes, hace más de 35 años, se han hecho 5.274 intervenciones de los diferentes órganos, destacando las 3.224 de riñón, 1.538 hepáticos o 510 cardíacos. En relación a los tejidos, se han hecho 2.825 trasplantes de córnea y 2.298 trasplantes de progenitores hematopoyéticos.

En resumen, en una etapa marcada por las adversidades, la también médico intensivista en el Hospital Virgen del Rocío reconoce sentirse "muy orgullosa del trabajo en equipo de centenares de profesionales" que han demostrado "fortaleza ante la adversidad y una gran capacidad para adaptarse a las dificultades" y que han basado su trabajo en la "valentía, por los miedos del principio" y la "tolerancia, por los cambios constantes en las formas de trabajar".

"Ha sido un año muy duro y todavía nos queda recuperar la normalidad en nuestro programa de donaciones y trasplantes para lo que es un pilar fundamental seguir educando para la donación y la salud y trabajar de forma transversal con los equipos e involucrar a los nuevos profesionales para que se cree ese arraigo de que donar órganos es alguno bueno y que hacer cosas buenas es lo que se lleva", concluye la coordinadora sectorial.