La sevillana número 1 del EIR elige Ginecología y Obstetricia en el Virgen del Rocío

La sevillana María Muñoz Claro, que el pasado mes de febrero se convirtió en la número 1 del EIR (Enfermera Interno Residente), con la mejor nota de España, se formará en Sevilla. Sin sorpresas, porque ya lo tenía claro el pasado mes de febrero al conocer las calificaciones, quiere ser matrona y para ello ha elegido la especialidad de Ginecología y Obstetricia. También será fiel a sus raíces y hará la especialización en el hospital andaluz de referencia, el Virgen del Rocío.

"La jornada de puertas abiertas del hospital fue lo que terminó de convencerme para elegir el centro. Hablar con los profesionales hizo que me reafirmé en mi decisión", comenta. "En un hospital grande, en el que hay muchas patologías y derivan a muchos pacientes. Creo que es un lugar en el que puedo aprender mucho", añade Muñoz.

Los actos de adjudicación de plazas para los aspirantes del EIR 2023 comenzaron el pasado jueves. Desde entonces, y hasta ayer, 17 de abril, los aspirantes han ido eligiendo la especialidad deseada en turnos de 400. La sevillana no tenía ningún problema en este proceso al partir como la número 1, que goza del privilegio de poder elegir con total libertad la especialidad y el hospital donde disfrutará de su plaza de residente. "No tenía que poner muchas opciones", comenta.

Como ya contó en una entrevista con este periódico, convertirse en la número 1 de la convocatoria fue para ella toda una sorpresa. "Me quedé en shock", explicaba el pasado febrero tras conocer las calificaciones. En concreto, la joven anotó 140 aciertos y 49 fallos, que le otorgaron 133,3428 puntos totales.

María Muñoz reconoce el esfuerzo para llegar hasta aquí. Dice que durante la preparación de la prueba, siempre trató de mantener la calma y organizar su tiempo. "No fue fácil", insiste. "Empecé en marzo y en ese momento lo compaginaba con las prácticas de la carrera y la preparación del Trabajo de Fin de Grado (TFG). No podía dedicarle todo el tiempo que me hubiera gustado", afirma. Luego, acabo el TFG y las clases y empezó a trabajar en el Hospital Virgen Macarena. El tiempo seguía escaseando y esto hizo que se viniera un poco abajo.

"Veía que mucha gente le estaba dedicando más tiempo que yo y, aunque mi familia y amigos, me decía que lo iba a hacer muy bien porque me lo estaba preparando muy bien, no las tenía todas conmigo. Compararse con otros es un problema, pero es inevitable", apostilla. Pero no cejó en su empeño y desde septiembre a enero, la joven se dedicó en cuerpo y alma a estudiar. "Doce horas de biblioteca. De ocho de la mañana a ocho de la tarde, comiendo allí a diario", relata. El esfuerzo mereció la pena y María Muñoz cumplirá su sueño.

Obstetricia, la más demandada

En el primer turno de elección, la especialidad más demandada ha sido Obstetricia, precisamente la elección de María Muñoz. En concreto, en el primer plazo se han adjudicado 239 de las 437 plazas ofertadas, recoge la web especializada enfermería21.

Por especialidades, Enfermería Familiar y Comunitaria es la que vuelve a acumular el mayor número de plazas convocadas con 824, seguida de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona) con 437 plazas y de enfermería de Salud Mental, con 311 y Enfermería Pediátrica con 234. Enfermería Geriátrica (81) y Enfermería del Trabajo (74), vuelven a ser las especialidades con menos plazas convocadas.

La toma de posesión de la plaza se producirá entre los días 22 y 23 de mayo en el centro o unidad docente correspondiente. Si bien, la fecha de inicio del periodo formativo se considerará, en todos los casos, el 23 de mayo.