Elite Taxi denuncia el desvío de 240.000 euros que iban a destinarse a ayudas al sector

La asociación Elite Taxi, miembro de pleno derecho del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi, ha presentado una reclamación contra la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de desviar para otros fines 240.000 euros que iban a destinarse a ayudas al sector por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Así se aprobó en el Pleno del 18 de marzo pasado mediante una modificación presupuestaria.

"El estudio de viabilidad puede ser necesario, pero no puede realizarse a costa de la tan necesaria ayuda económica a un sector que ha visto reducida a cero y después a un tercio su actividad"

La entidad denuncia que el dinero se ha desviado a implantar y mejorar carriles bus-taxi y a un estudio de viabilidad sobre el sector del taxi por un acuerdo de la delegación de Movilidad con las dos asociaciones mayoritarias del gremio, sin que se haya sometido a acuerdo en el Instituto del Taxi, donde están representadas más entidades.

Lamenta que se justifique este cambio en un acuerdo con las asociaciones mayoritarias del taxi porque "con ello se demuestra, de un lado, que la propuesta no se ha debatido en el Instituto del Taxi, sino que es una componenda con los dirigentes de la Unión Sevillana del Taxi y la Asociación Solidaridad del Taxi, pues Élite Taxi -también mayoritaria y miembro de pleno derecho del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi- o ha participado en ello, ni lo comparte y, de otra queda claro que dicha justificación no es de recibo en detrimento de la ayuda ya acordada".

"Desde Élite Taxi Sevilla denunciamos públicamente este lamentable y, a nuestro juicio, irregular desvío de fondos que pretende truncar las esperanzas que muchos compañeros habían puesto en esas ayudas, y hemos presentado una reclamación formal siguiendo los procedimientos legales establecidos para solicitar que se cumpla la legalidad y esos fondos finalmente se destinen a las ayudas que estaban previstas", señala la asociación.

Desde el gobierno local se responde que la modificación presupuestaria es una decisión que se adopta políticamente en el órgano competente que es el Pleno, que no tuvo ningún voto en contra, que se ha consensuado con las asociaciones mayoritarias del sector y que no hay un informe contrario del Interventor. El gobierno añade que el informe del interventor simplemente alude a la partida a la que se asigna el dinero.

¿Dónde van a parar los 240.000 euros?

Elite Taxi explica que, a solicitud del director general de Movilidad, se acordó la baja por anulación del crédito de 240.000 euros que iba para ayudas al sector, y en su lugar se ha aprobado destinar 155.000 euros a la implantación y mejora en carriles reservados Bus-Taxi y reordenaciones de circulación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y mejora de la competitividad del servicio público. Y 85.000 euros a la realización de un estudio de viabilidad sobre el sector del taxi, con carácter previo a acometer nuevos rescates de licencias.

"La forma de protegerse del desplome del valor de mercado de las licencias de taxi es instrumentar un sistema de rescate que garantiza un precio al margen del valor de mercado", lamenta Elite Taxi

La entidad recuerda que el 26 de enero de 2021 el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó el proyecto de presupuestos para 2021, “… centrado en la reactivación económica y en el refuerzo del escudo social ante la grave crisis sanitaria. El proyecto (…) tiene como base los acuerdos alcanzados por unanimidad en la Corporación municipal tras la Comisión de reactivación municipal el pasado mes de julio así como la Alianza aprobada con otras instituciones y agentes sociales y económicos en septiembre”.

Elite Taxi reitera su "sorpresa" por el hecho de que "unas ayudas presupuestadas con el fin de dar soporte financiero a los taxistas para superar las caídas de ingresos como consecuencia de la pandemia del covid-19, derivadas de las propuestas de una comisión y una alianza de expertos, se transforman en fondos destinados a acondicionar carriles bus-taxi y a realizar un estudio sobre la viabilidad de rescatar licencias de taxi".

Elite Taxi considera que el estudio de viabilidad puede ser necesario, y de hecho lo solicitó desde hace unos años la Cámara de Cuentas de Andalucía, "pero no puede realizarse a costa de la tan necesaria ayuda económica a un sector que ha visto reducida a cero y después a un tercio su actividad". Y añade que "quienes propugnan ese estudio desde asociaciones como la Unión Sevillana del Taxi e Hispalense Solidaridad del Taxi son dirigentes que podrían verse beneficiados por el sistema de rescates".

La asociación recalca el desplome del valor de mercado de las licencias de taxi que se ha producido actualmente por el intrusismo y "la competencia desleal de las VTC", unido a la crisis sanitaria por el covid-19, lo que "está generando un elevado riesgo de pérdida patrimonial en la transmisión de sus licencias de quienes están próximos a jubilarse". Eso explica, según Elite Taxi, que "la forma de protegerse de esa pérdida es instrumentar un sistema de rescate que garantiza un precio al margen del valor de mercado. Y la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento prefiere favorecerles y, con ello, beneficiar de paso también a las VTC, que se incrementarían correlativamente, en vez de defender el servicio público municipal del taxi del que el Ayuntamiento es titular por Ley".

Y, en segundo lugar, Elite Taxi alega que "la eliminación de tasas tampoco es una justificación aceptable pues dicha eliminación no responde tanto a una ayuda propiamente dicha como a la supresión o reducción del objeto de las propias tasas, las paradas que no se han usado nada o solo en un tercio durante meses y en la actualidad. Son cosas diferentes y no se puede jugar con las palabras".

Por último, Elite Taxi considera que la modificación presupuestaria es "incorrecta legal y reglamentariamente" porque "estaría conculcando el título legítimo en que se basan las ayudas" y "se estarían incumpliendo los presupuestos o requisitos de toda modificación presupuestaria".

Sobre esta cuestión, la entidad señala que los argumentos incluidos en un Informe-Memoria del Servicio de Gestión Presupuestaria no se corresponden con lo que realmente se expresa en la solicitud, "de modo que ambos extremos (imposibilidad de demora e insuficiencia de las aplicaciones presupuestarias, que es lo que exige la Ley) no han quedado justificadas ni acreditadas".

Y añade además que el Interventor General del Ayuntamiento cuestiona la decisión municipal al indicar que “respecto a los suplementos de crédito de 240.000,00 euros, no queda justificado en el expediente que los créditos consignados en el presupuesto sean insuficientes para atender los gastos que se proponen, pues se desconoce la cuantía de tales gastos que se quieren acometer, estando al día de la fecha disponibles las consignaciones iniciales del Presupuesto 2021. Por otra parte no se recoge en la Memoria los motivos por los que se trata de un gasto necesario que no pueda demorarse para el ejercicio siguiente, tal y como exige el artículo 177. 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.