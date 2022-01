Emilio Boja: “El Ateneo debe estar presente en todos los eventos que haya en la ciudad”

Las primeras de Emilio Boja como presidente electo del Ateneo son auténticamente frenéticas. “Ya he gastado dos baterías”, comenta mientras atiende a Diario de Sevilla en su domicilio del barrio de Los Remedios. Ateneísta desde hace más de 30 años, este sevillano, casado y con dos hijos, dispone de estudios de artes aplicadas. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el sector del transporte urgente y paquetería. En el plano social, ha sido presidente de la Federación Sevillana de Baloncesto y vicepresidente de la Andaluza, además de vicepresidente del Club Náutico de Sevilla en dos ocasiones. En la Docta Casa ha sido director de la Cabalgata (2010) y miembro de la junta directiva, como adjunto al presidente. Afronta ete próximo mandato con un equipo muy preparado y con amplia experiencia y con el objetivo de abrir y modernizar la institución haciéndola imprescindible en cualquier plano social de la ciudad. Su gran reto será conseguir una sede adecuada y un museo para la Cabalgata de Reyes Magos, el orgullo de la casa.

–¿Cómo está viviendo las primeras horas de presidente electo? Su teléfono echa humo...

-Para mí es un honor ser presidente del Ateneo. Las últimas horas han sido tremendas porque las llamadas han sido muchísimas. Tengo 180 o 190 mensajes pendientes de responder, y eso que he ido contestando en la medida de lo posible, he desayunado con el móvil en la mano. El café me lo he tomado helado..

-¿Cuáles son los referentes en los que se mirará para ejercer la presidencia?

-Creo que cada uno tiene su sello propio. En Ateneo con una historia de 134 años me comprometo a trabajar mucho y a velar porque todo siga funcionando como hasta ahora. Mejorando lo que haya que mejorar. La junta que hemos conformado es muy buena. Son personas que conocen muy bien la casa y en su vida personal son grandes gestores. Creo que en los años que vivimos y teniendo estas personas tan capaces me tengo que apoyar en ellos. Juntos conseguiremos todos los retos que nos propongamos.

-¿Cómo ha vivido este proceso electoral que por momentos ha parecido convulso y crispado?

-La verdad es que nosotros hemos hecho una campaña blanca. Hemos comunicado en los medios nuestro proyecto y la verdad es que lo he vivido bien. No hemos entrado en dimes y diretes. Hemos intentado explicar nuestro programa y creo que lo hemos conseguido. Nos hemos entrevistado con muchos socios para pedirles su voto que era lo que queríamos y al final nos ha dado el triunfo.

-El mismo jueves el juez desestimaba una demanda relativa a la inscripción de socios. ¿Qué le pareció esta denuncia?

-Nosotros somos respetuosos con las personas que han querido presentar la demanda igual que lo somos con la resolución que ha tenido. En eso no opinamos. La Justicia ha dicho que no se ha vulnerado la legalidad y hasta ahí puedo llegar.

–¿Cuáles son sus retos al frente de la institución?

-Nosotros hemos hecho un programa sobre seis puntos. Lo primero que vamos a hacer es colgar el programa en la página web para que los socios puedan hacer el seguimiento a las promesas que hemos hecho. Los seis pilares son el fortalecimiento de la institución, los socios, la Cabalgata, las actividades culturales que son tremendamente, la acción social, en la que vamos a entrar con más fuerza, y el futuro.

–¿Y cuál es ese futuro? ¿Cómo se imagina a la institución dentro de cuatro años?

-Lo primero que vamos a intentar es que haya un número de socios importantes. Creo que la manera de financiarnos debe ser a través de nuestros socios. También queremos hacer algo novedoso: grabar y emitir en streaming todos los actos que se celebren para que los ateneístas que no puedan acudir por cualquier motivo lo puedan ver.

–¿Ve necesario reformar los estatutos?

-Dentro del punto relativo al fortalecimiento institucional queremos reformar los estatutos. Los tenemos que adaptar al siglo XXI. Dentro de los estatutos queremos crear el grupo estudiante del Ateneo. Es una figura que estaba en los anteriores estatutos y desapareció. Queremos volver a tenerlo.

–¿Se cambiará el hecho de que se pueda votar sólo con un día de antigüedad?

-Todo se estudiará. Los estatutos hay que adaptarlos a las normativas y leyes vigentes en Andalucía. Evidentemente si se reforman los estatutos se estudiará y verá. Claro.

–¿Cuál es la salud financiera del Ateneo?

-El Ateneo se nutre de las cuotas de los socios y las donaciones. La salud financiera es buena, muy buena.

–¿Cómo ha afectado la pandemia al Ateneo?

-Afortunadamente creo que no ha afectado mucho. Habrá habido algunas bajas de socios, pero no ha afectado mucho. Ojalá que la pandemia nos deje ya. Ahora mismo hay 1613 socios si no recuerdo mal.

–¿Qué balance hace de la gestión de los últimos años en la institución?

-Creo que el Ateneo ha funcionado muy bien. El doctor Pérez Calero ha hecho un gran trabajo y ha funcionado todo bien. La parte cultural, en la que somos referente, funciona magníficamente. La Cabalgata, yo que la conozco porque he sido director, ha funcionado muy bien. Tiene tres pilares básicos: los señores Sainz, Lissén y de Alba que son tres auténticos fieras en ello. También tenemos a Jesús Corral, su director artístico, que mejor no lo puede hacer.

–Entiendo entonces que no ve necesario realizar ningún cambio en la Cabalgata y su organización.

-En la vida todo tiene margen de mejora, pero cada vez es más difícil. No sé si ha visto usted la Cabalgata de este año que era una maravilla. Ha lucido de una forma increíble.

–¿Cuál es el papel que debe jugar el Ateneo en la Sevilla actual?

-El Ateneo debe jugar un papel relevante porque somos un foro de opinión. Cada vez que haya un evento en la ciudad debemos estar. Cuando se celebren elecciones, ya sean locales, regionales o nacionales, el Ateneo debe ser un foro de debate al que acudan las personas que tienen que explicar su programa y tengamos un intercambio de ideas con el fin de mejorarlo todo.

–Destaque alguno de sus principales proyectos.

-Queremos tener una sede definitiva para la Cabalgata. La actual se ha quedado anticuada, pequeña y que presenta muchos inconvenientes. También queremos hacer un museo de la Cabalgata. Antiguamente los niños votaban para indultar una carroza y sacarla al año siguiente. Creo que Sevilla, que es la ciudad más bonita del mundo, debe tener un museo de la Cabalgata que sirva como un atractivo más para los visitantes que vienen.

–Ese es un empeño de muchos años pero no acaba de resolverse.

-El anterior presidente y el director de la Cabalgata sí han tenido algunas reuniones para ello. Yo quiero seguir la estela marcada para decirle al Ayuntamiento que lo necesitamos.