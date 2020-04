"La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto las carencias históricas de la enfermería en Sevilla"

José María Rueda Segura (Estepa, 1951) representa a uno de los sectores más castigados en esta crisis sanitaria sin precedentes. El presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla asegura que están soportando una extraordinaria carga asistencial sin los equipos de protección y material necesarios para la detección del virus y con una "escasez de plantilla", a tenor de los 16.000 enfermeros y enfermeras que forman la bolsa de empleo del SAS, según matiza. No obstante, la "bochornosa gestión", sobre todo en el arranque de la crisis según su opinión, no ha impedido que los profesionales ejerzan su trabajo con una vocación de servicio a la comunidad que, asegura, es "histórica" y por la que no se consideran héroes "por hacer lo que siempre ha sido su trabajo". La defensa a ultranza de sus representados le ha llevado a dirigir las denuncias que el órgano ha presentado ante instancias judiciales, medios de comunicación y el Defensor del Pueblo por "la precariedad con la que los enfermeros y enfermeras de Sevilla han tenido y siguen teniendo que afrontar esta pandemia".

¿Cómo es la situación actual de la pandemia en la provincia de Sevilla?

A día de esta entrevista y según los datos del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud, los datos de contagios y fallecimientos siguen en aumento a pesar de las medidas de confinamiento a las que estamos sometidos desde que se aprobaran, según Decreto. A tenor de las últimas noticias, el conteo podría no ser exacto ya que estas cifras contemplan exclusivamente los casos diagnosticados, no así los susceptibles de contagio por presentar síntomas o los asintomáticos, por lo que hasta que no se realicen test de forma masiva desconoceremos el alcance real de afectados.

¿En qué situación afrontan los enfermeros/as de Sevilla la crisis del coronavirus?

Una forma bastante gráfica de definir las condiciones que nuestro colectivo tuvo que afrontar en el arranque de contagios en nuestra comunidad autónoma sería diciendo que la bochornosa gestión del arranque de esta crisis puso a nuestro colectivo a las patas de los caballos. Han sido semanas terribles de lucha contra el virus y la escasez de recursos de los que disponíamos, resultado de lo cual son muchos compañeros los que se han contagiado e incluso contamos con un caso de un enfermero fallecido en la provincia de Jaén. A pesar de que el material ha ido llegando, ha sido muy lentamente, ocasionándose al inicio un gran caos logístico, ya que el Ministerio de Sanidad, que como sabe tiene transferidas sus competencias a las comunidades autónomas, no supo anticiparse a las necesidades de personal y equipos que requería esta crisis sanitaria de proporciones que, a mi juicio, habían subestimado.

¿Qué papel juegan?

Sin duda y como ha quedado de manifiesto, juegan un papel fundamental en la lucha contra el virus, aportando sus conocimientos y su excelencia en el cuidado y asistencia de los enfermos, desde la primera línea. Asimismo, los profesionales de enfermería somos la piedra angular del sistema sanitario y quienes más tiempo pasamos a pie de cama con los pacientes, además de conocer de primera mano tanto sus necesidades como las de sus familiares y cuidadores.

¿Cree que saldrá reforzada su figura?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) dentro del marco de la Campaña Nursing Now llevada a cabo a nivel global desde 2018 hasta 2020, persigue mejorar la salud de la población mediante la potenciación de las competencias y las actividades de la enfermería al objeto de llegar a una plena consecución de sus objetivos de liderazgo, influencia, formación y toma de decisiones para contribuir a la salud universal. 2020 ha sido declarado por la OMS el año mundial de las enfermeras y matronas. Por ello, a nivel institucional, nos vemos reforzados y me gustaría pensar que nuestro papel en la sociedad también lo está y lo ha estado siempre, sólo quedaría que las administraciones lo reflejaran en hechos concretos.

¿Qué radiografía general podremos trazar de la enfermería sevillana actual?

La crisis sanitaria actual ha puesto de manifiesto las carencias históricas que tenemos a nivel autonómico y provincial. Sólo precedidos por Murcia, Andalucía es la comunidad autónoma con menor ratio de enfermeros por habitantes. Además seguimos a la cola del resto de comunidades en retribuciones, por lo que la realidad no es muy halagüeña.Si estos parámetros lo extrapolamos al resto de países de la Unión Europea, también ocuparíamos un lugar poco plausible. Esa es la causa de que durante estos últimos diez años, muchos enfermeros de Sevilla hayan tenido que emigrar a otros países donde las condiciones laborales son mejores.

¿Cuáles son las principales dudas, quejas o demandas recibidas como órgano representativo?

Las enfermeras y enfermeros de Sevilla han manifestado fundamentalmente la escasez de equipos de protección y material necesarios para la detección del virus y la escasez de plantilla a pesar de que en la bolsa de empleo del SAS al inicio de la crisis había alrededor de 16.000 enfermeros/as disponibles. Mientras que en otras comunidades los servicios se habían reforzado con nuevas contrataciones de entre tres y seis meses, en Andalucía se estaban realizando de 15 ó 20 días, poniéndose de nuevo de manifiesto la precariedad de sus contratos.

¿Se sienten los enfermeros/as respaldados por las autoridades?

Si sometiéramos esta pregunta a una encuesta entre los más de 10.000 enfermeras y enfermeros de Sevilla y provincia, posiblemente la respuesta sería que no. Como consecuencia de ello, nos hemos visto obligados a denunciar ante instancias judiciales, en medios de comunicación y el Defensor del Pueblo, la precariedad con la que han tenido y siguen teniendo que afrontar esta pandemia.

La escasez de medios de protección, ¿ha puesto al límite a los profesionales de la sanidad?

La profesión enfermera, no ahora, sino históricamente ha dejado de manifiesto su vocación de servicio a la comunidad, siendo garante de administrar cuidados a la ciudadanía anteponiendo sus propios intereses al bien común. No obstante, no nos consideramos héroes por hacer lo que siempre ha sido nuestro trabajo, sólo somos unos profesionales al servicio de la comunidad que lamentablemente luchan una batalla en desigualdad de condiciones.

¿Cómo valora la gestión que se ha hecho de los medios con los sanitarios?

Desde mi punto de vista la gestión es bastante mejorable, sobre todo teniendo en cuenta que hemos empezado la pandemia sin medios que eviten la propagación del patógeno y sin el suficiente personal sanitario de refuerzo. Tanto los sanitarios como la ciudadanía hemos sentido,y aún sentimos, desprotección. Es probable que nadie estuviera preparado para una alerta sanitaria de este calibre pero los enfermeros/as tampoco, y no por ello hemos dejado de prestar nuestros cuidados de excelencia a nuestros pacientes. Las autoridades sanitarias deben estar a la altura de las expectativas, ya que sólo así nuestro colectivo puede continuar con su ejercicio profesional en condiciones de seguridad. No podemos decir que veamos luz al final del túnel mientras siga habiendo contagios en los propios centros de trabajo sanitarios, tengamos que trabajar habiendo contraído la enfermedad o sin saber si somos asintomáticos, y lamentando pérdidas de quienes se van quedando en el camino.

¿Cómo es posible que haya habido escasez de medios para ellos?

Quizá esa pregunta debería contestarla el Gobierno central, el cual asumió el mando único al comienzo de la crisis aunque me aventuraría a afirmar que la causa ha sido por subestimar la incidencia que pudiera tener el virus en nuestro país y la nefasta descoordinación con las comunidades autónomas a las que inicialmente dejaron con las manos atadas. Cuando estalló la crisis se debió prever que tarde o temprano cruzaría nuestras fronteras. Se perdió un tiempo precioso para haber hecho acopio a gran escala del material que íbamos a necesitar. No quisiera pensar que se debió a conveniencias políticas pero lo cierto es que los sanitarios, además de toda la población, hemos sido los grandes perjudicados de esa falta de previsión o de mirar hacia otro lado.

Y los test, ¿cree que se llegarán a hacer pruebas a todos los sanitarios?

En el momento en el que nos encontramos, todas las autoridades sanitarias han puesto de manifiesto que la detección hubiera sido el mejor modo para luchar contra la pandemia. Desgraciadamente ya se cuentan por miles los infectados. De hecho, ocupamos el primer lugar del mundo en sanitarios contagiados a causa de las escasas medidas de protección con las que contábamos y de los escasos test realizados. Me consta, en determinados centros hospitalarios, que ni a compañeros con síntomas se los han realizado, enviándolos a casa con el consiguiente riesgo para sus familias. Esperemos que sea una realidad aunque una vez más y por falta de previsión vamos tarde. Se podrían haber evitado muchos contagios si a los profesionales de primera línea se les hubiera dotado desde el inicio del material adecuado.

¿Cuáles son los puntos más críticos de los enfermeros/as de Sevilla?

Donde hay un enfermero siempre hay necesidad de cuidados. Todos por tanto han sido víctimas de la precariedad de medios aunque no cabe duda que los servicios de urgencias, UCI, personal de residencias de mayores y atención primaria, han sido a mi parecer los más perjudicados.

El déficit de enfermeros/as es una demanda histórica…

Así es. A la cola de España junto con Murcia, nuestro ratio enfermero/pacientes es el más bajo de toda Europa, lo que lleva a una sobrecarga tal que de seguir así imposibilitará que el adecuado ejercicio de nuestra profesión se esté viendo comprometido ahora y en generaciones futuras. Para conseguir unos ratios aceptables, similares a los del resto de países de la Unión Europea, necesitaríamos dotar al sistema sanitario de 120.000 enfermeros más.

¿Cree que ha destapado esta crisis las carencias del sistema sanitario?

Qué duda cabe que estas carencias era conocidas por el Gobierno, prueba de ello es la lucha inmemorial que mantenemos para que nuestras demandas sean atendidas. Lo que ha hecho esta pandemia ha sido ponerlo de manifiesto para la sociedad, la cual ha contemplado estupefacta las debilidades de nuestro sistema sanitario. Siempre alardeamos de que el sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo y ahora la gente se pregunta cómo nos ha podido pasar esto de ser cierto este extremo. En lo que sí coincidimos es en que nuestro enfermeros/as sí son los mejores del mundo, como tan bien es cierto que también son los peores pagados. A pesar de todo, en ningún momento han cejado en su empeño de servicio, viéndose gratificados a diario con las incontables muestras de cariño y gratitud de todos los ciudadanos. Quisiera pensar que cuando todo termine, sea el Gobierno el que se considere en deuda con nosotros y comience a considerarnos pieza clave en el sistema sanitario.

¿Qué retos afronta el Colegio de cara a salir de esta crisis y la posterior recuperación de la normalidad?

A nivel colegial pretendemos mantener vivo el espíritu de Nursing Now, apostando por la formación, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, como retos necesarios para situar la enfermería en el centro del desarrollo sanitario. Una sociedad más involucrada con la salud y el bienestar permitirá liberar en cierta medida al sistema sanitario y qué duda cabe que somos los enfermeros/as, en un escenario sociodemográfico como el nuestro, con factores alarmantes de baja natalidad y envejecimiento de la población, los llamados a realizarlo.