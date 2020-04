Coronavirus Sevilla: Sindicatos médicos y de enfermería denuncian que sigue el déficit en la protección de los profesionales

Los sindicatos y organizaciones médica y de enfermería reiteran sus quejas sobre el déficit de materiales de protección en los centros sanitarios, la falta de test para los profesionales que permita apartar a los que estén contagiados y la demora en las realización de estas pruebas. Cuestiones todas a las que achacan el aumento de contagios entre el personal sanitario andaluz, actualmente con una incidencia del 23% de la totalidad de la plantilla.

"La administración sanitaria no ha garantizado la protección de nuestros enfermeros, que son quienes luchan en primera línea y quienes más tiempo pasan a pie de cama de los pacientes que son sorprendidos por la enfermedad, por lo que, como corporación colegial, hemos pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que investigue la actuación de la Consejería de Salud y de cualquier Administración territorial implicada", afirma el presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla, José María Rueda Segura. El colectivo, según advierte, "no ha tenido alcance a los test del Covid-19, por lo que ejercen la praxis sin la seguridad de no haber contraído la enfermedad". Además, afirma que la no realización de la prueba diagnóstica "condena a compañeros de profesión a un contagio asegurado e incluso a pacientes sanos que acuden a centros sanitarios por motivos ajenos al Covid-19".

Segura, manifiesta que, tres semanas después de que comenzara el estado de alerta por el Covid-19, las autoridades sanitarias "solo han mostrado pasividad a la hora de dotar a los profesionales de equipos de protección individual", tales como mascarillas FFP2, batas impermeables, protecciones oculares adecuadas y guantes, "en cantidades suficientes como para prestar cuidados con total seguridad"El Sindicato Médico de Andalucía coincide en esa "urgencia" con la que que los facultativos de la comunidad andaluza deberían disponer de los de test de detección del coronavirus y las mascarillas FFP2 disponibles, ya que, según asegura "en este momento existe en Andalucía un stock de mascarillas suficiente para dotar al personal sanitario que está asistiendo a pacientes con sintomatología respiratoria". "Las mascarillas no pueden estar almacenadas en espera del famoso pico o en los bolsillos de los responsables de su distribución que las administren discrecionalmente", denuncia el Comité Ejecutivo del SMA, que además alerta de "existen compañeros que están siendo reincorporados tras una baja por infección sin realizarles previamente el test de detección del coronavirus".

La delegación de UGT en el Macarena agradece las donaciones de material por parte de voluntarios porque el de la Junta llega "a cuentagostas"

Por su parte, UGT Andalucía denuncia la "sangría" de afectados entre los profesionales por "la pasividad, de la Administración en proporcionar EPIS suficientes en cantidad y calidad". "Todos los días recibimos innumerables denuncias de nuestros profesionales que se quejan, amargamente, de la falta de un equipamiento óptimo que los proteja", denuncia el sindicato a través de un comunicado. "El personal tiene que seguir mendigando elementos de protección a los cargos intermedios o bien comprarlos directamente", asegura.

La delegación sindical de UGT en el Hospital Virgen Macarena destaca, no obstante, la llegada al centro de material de protección elaborado por voluntarios, que están a la espera de poder utilizar una vez pasen los controles de calidad en la unidad de prevención de riesgos laborales y Medicina Preventiva. A través de un portavoz, desde este sindicato aseguran que los medios enviados desde el Gobierno andaluz llegan "a cuentagotas" y agradece el material donado por asociaciones y organizaciones de voluntarios que les hacen llegar a diario.

Más allá van desde los sindicatos Satse y CGT. El primero ha denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de las Naciones Unidas, la falta de protección que sufren los trabajadores sanitarios españoles a la hora de atender a enfermos con Covid-19. En un comunicado, el sindicato ha detallado que esta denuncia se suma a la ya realizada a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y pide que a la OIT, organismo que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales, que tome cartas en el asunto para acabar "con esta lamentable realidad" y que exija al Estado español que proceda "con carácter inminente" a la dotación de las medidas de seguridad necesarias a los trabajadores sanitarios.

"En España se ha actuado tarde y se ha producido una grave vulneración de importantes derechos fundamentales de las personas que reconocen todas las instituciones, como las Naciones Unidas, y todas las normativas nacionales e internacionales, como son el derecho a la salud, a la vida o a la seguridad en el trabajo", asegura.

Por su parte, el sindicato CGT-Andalucía ha denunciado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo en Andalucía por la falta de protección de sus trabajadores, basando su denuncia en "las condiciones de riesgo biológico al que se ha sometido al personal sanitario y al de las contratas que prestan servicio en los centros hospitalarios, vehículos de transporte sanitario y la falta de formación e información respecto al Cocvid-19 en toda la comunidad autónoma"

El Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) también ha acordado denunciar por vía penal y civil ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la delegada del Gobierno en Andalucía y a las máximas autoridades de la Junta por un delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales, tras el contagio del personal sanitario por coronavirus.