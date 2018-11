Las izquierdas que no confluyen en Andalucía

El objetivo de Adelante Andalucía de aglutinar en su confluencia a las izquierdas andaluzas para las elecciones del 2 de diciembre ha vuelto a toparse con el peso de la historia y, naturalmente, con las reglas del poder y sus cuotas. Hasta el miércoles, día en que se publicaron en el BOJA las listas de candidatos de los diferentes partidos, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo han estado tratando de acercar posiciones con formaciones y asociaciones afines, un intento que, vistos los resultados, ha resultado de todo infructuoso.

Si bien la alianza estratégica entre Podemos e Izquierda Unida ha bastado para hacer confluir en sus siglas no sólo a agrupaciones de su familia política sino a ciertos rescoldos del andalucismo histórico –Primavera Andaluza o Izquierda Andalucista–, no han sabido o podido de congregar a otras formaciones que se han mostrado irreductibles. Se trata de un clásico de la historia política: las izquierdas que no confluyen.

Uno de los casos más sonados ha sido el de Equo Andalucía, que mañana sábado presenta en Sevilla su candidatura en coalición con Iniciativa del Pueblo Andaluz. La formación, que concurre en las ochos circunscripciones electorales, decidió no presentarse con Adelante Andalucía después de no pocas desavenencias surgidas a cuento de las cuotas de poder. El detonante de la ruptura fue una solicitud no atendida: dos cabezas de lista en sendas provincias, siendo una de ellas la de la circunscripción de Málaga, finalmente liderada por Teresa Rodríguez. Palabras mayores que motivaron un divorcio a la andaluza.

Pero no sólo de poder ni de panes viven los políticos. El peso de la historia y de la coherencia es para numerosas formaciones de izquierda tan infranqueable como la ley de la gravedad. De ahí que, además de la separación de Equo Andalucía, hayan dejado de confluir en Adelante Andalucía partidos con escasas posibilidades, a priori, de sumar algún escaño en el Parlamento.

Es el caso de dos partidos que tendrán papeletas en los colegios electorales de todas o casi todas las provincias. De un lado se encuentra Recortes Cero-Por un Mundo más Justo-Grupo Verde, coalición que se define como de izquierda, ecologista y contrario a la austeridad. El otro es Nación Andaluza, que cuenta con candidatos en todas las provincias menos en Córdoba, y que es "independentista", "feminista", "revolucionario", "anticapitalista" y "antimperialista". Y, claro, con pocas posibilidades de confluir.