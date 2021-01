Espadas acusa al portavoz municipal del PP de perjudicar el interés de la ciudad creando polémica con el metro

"Una mala política de un mal político". El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se ha mostrado este miércoles tremendamente duro con la polémica causada por cómo será la red de metro completa de la ciudad. Tras presentar la iniciativa Canasta Solidaria, junto a la Caixa y el Coosur Betis, el regidor ha arremetido duramente contra el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, a quien acusa de alentar la confrontación e ir en contra de los intereses de la ciudad.

"El PP sigue empeñado en buscar una confrontación política que no existe. Estos perjudica la imagen de la ciudad, del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Sevilla es el máximo interesado en que haya una red completa de metro. Quien no quiera entender esto está empeñado en buscar la confrontación", ha espetado el alcalde.

Espadas ha insistido en que portavoz popular "intenta distorsionar" la realidad: "Quiero dejarle claro a Beltrán Pérez que está perjudicando la cooperación entre el gobierno municipal y la Junta".

El alcalde ha añadido que "ha dado" un voto de confianza a la Junta de Andalucía para resolver el problema enquistado del metro y ha asegurado que es la administración autonómica la que tiene la última palabra: "Cómo será la red de metro es algo que va a decidir su promotor, que es la Junta. Nosotros estamos trabajando en una planificación global de movilidad y ahí la consultora hace distintos análisis que dan pie al PP para volver a enredar".

Espadas ha reconocido que la Junta todavía no ha decidido cómo serán los diferentes tramos de la línea 3 y hasta dónde llegará. "La consejera de Fomento sabe de nuestra lealtad, por eso no ha dicho nada. Beltrán Pérez trata de perjudicar la relación institucional y no lo va a conseguir porque el interés general es lo que está encima de la mesa", ha concluido el alcalde.