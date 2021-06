A Espadas le queda “un poquito” como alcalde

Antes de su encuentro con Álvaro Pimentel para analizar el acuerdo de estabilidad política firmado a principios de diciembre del año pasado entre el Partido Socialista y Ciudadanos para ir de la mano hasta el final de mandato, Juan Espadas apuntó una novedad a sus declaraciones casi a diario sobre su futuro en la Alcaldía: “Mi papel como alcalde de Sevilla en estos momentos es crucial desde el punto de vista político. Tengo más peso que simplemente siendo candidato que si, además, como alcalde alzo la voz y le digo al presidente de la Junta que se tiene que sentar con los alcaldes a negociar la gestión de los fondos europeos. Es una cuestión de carácter político. Quien quiera entenderla, que la entienda, y quien no, que probablemente lo que quiere es que me vaya cuanto antes del Ayuntamiento, todavía tiene que esperar un poquito”.

El primer edil socialista ha vuelto a defender que su cargo es “perfectamente compatible” con su candidatura a la Junta por parte del PSOE-A en las próximas elecciones autonómicas y subrayó que tiene “tarea todavía pendiente”. “Lo voy a demostrar”, auguró antes de apostillar que, “cuando crea que no lo es, también voy a demostrar un ejercicio de responsabilidad decidiendo dejarle la Alcaldía a un compañero del grupo municipal” socialista. Espadas recordó que, actualmente, ni siquiera tiene “otras responsabilidades orgánicas” en el PSOE-A más allá de su papel como candidato socialista elegido y proclamado para las próximas elecciones autonómicas. “En el momento en que considere que mi responsabilidad no la puedo ejercer con plenitud, en ese momento dejaré la Alcaldía, no necesitaré otros plazos”.

Por último, Espadas agregó que “los sevillanos saben perfectamente, y por eso me dieron su confianza, que soy una persona de fiar. Creo que están por ahí otros partidos eligiendo hoy candidatos”.

Juan Epadas: "Voy a trasladar como modelo de oposición ante la Junta la que hace Cs en el Ayuntamiento”

Antes de reunirse con la formación naranja, el alcalde socialista solicitó a Cs “tranquilidad y confianza” para mantener el acuerdo municipal entre ambas partes antes de subrayar el “alto grado” de cumplimiento de unos acuerdos que “se van a cumplir. Lo demás es responsabilidad mía. Yo no entro en la vida orgánica de los partidos, por lo que pido que no se metan tampoco en la mía”. Espadas destacó que la “misma mano tendida” que le está_“planteando al Gobierno andaluz en este inicio de trabajo en ámbito parlamentario, al PP y al propio Cs”, es la que espera en este caso en la sede municipal. “Esto es de ida y vuelta”.

Sobre la relación con Ciudadanos, el primer edil consideró que Cs no debe estar nervioso y señaló que hará “oposición constructiva” ante la Junta, esperando “esa misma oposición constructiva que Cs ha desarrollado aquí en el Ayuntamiento. Si eso ha funcionado bien y encima yo lo voy a trasladar como modelo de oposición a la Junta, ¿por qué ese tipo de nerviosismo?”, se preguntó, pidiendo que “no se sientan amenazados” por su trabajo como líder de la oposición ante el Gobierno andaluz.

Álvaro Pimentel: "Redoblaremos las exigencias para fiscalizar al detalle su gestión”

La visión desde la formación naranja es distinta. Álvaro Pimentel anunció que “dada la situación de inestabilidad que se vive desde hace varias semanas en el gobierno de la ciudad”, su grupo municipal “redoblará sus exigencias al alcalde para fiscalizar al detalle su gestión al frente del Consistorio”, evitando así que “su duplicidad de cargos ponga en riesgo el futuro de los grandes proyectos de ciudad que todavía están pendientes de ejecutar”.

Así se lo hizo saber al propio Espadas en el transcurso de la reunión que mantuvieron ambas partes y en la que el líder de la formación naranja le solicitó que “planifique, organice y acelere su relevo en la Alcaldía”, de modo que “la ciudad no se resienta durante el tiempo en el que se prolongue esta situación de interinidad”, ya que “puede llegar a ser perjudicial para los intereses de los sevillanos”. De hecho, “lo que le he pedido, tras escuchar sus explicaciones, es que, igual que hoy ha pactado con Susana Díaz su relevo en la secretaría general del PSOE, Sevilla necesita que empiece a trabajar en el mismo sentido en el Ayuntamiento”.

Pimentel insistió a Espadas que, “ante la certeza de que no terminará el mandato actual, lo mejor para la ciudad es que empiece a planificar este relevo”. Entre otras cosas, porque “quedan menos de dos años para las próximas elecciones municipales.