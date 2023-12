La Estrella de la Cabalgata de Reyes de Sevilla lanzará tarjetas de las que 100 tendrán entradas dobles para Icónica Fest

Para algunos el regalo de reyes de 2024 llegará desde la primera carroza de la cabalgata de Sevilla. En concreto, entre las 50.000 tarjetas que lanzará la Estrella de la Ilusión, 100 de ellas estarán premiadas con entradas dobles para Icónica Sevilla Fest. Esta iniciativa está incluida en las acciones de Responsabilidad Social Corporativa que realiza durante el año Green Cow Music, promotora del festival que se desarrolla en la Plaza de España en verano.

Según el comunicado de la promotora, en esta 106 edición de la Cabalgata de Reyes Magos organizada por el Ateneo de Sevilla, "la Estrella de la Ilusión estará encarnada por una mujer realmente icónica, cuyos valores se asocian a la perfección a los del Festival de la Plaza de España: Margarita Cabanás Jiménez. Natural de Sevilla y médico de profesión, en la actualidad es jefa de Servicio en la Unidad de Oftalmología del Hospital Virgen del Rocío, destacando por ser una persona solidaria y comprometida, siendo cooperante en distintas campañas realizadas en multitud de lugares, como Costa de Marfil, Sierra Leona, Senegal o Kenia, junto a la ONG Visión Sin Fronteras, lo que le ha valido para ser laureada con distintos reconocimientos, como el premio Corazón de Olavidia".

Dentro de la colaboración que va a realizar Green Cow Music está el regalo de 100 entradas dobles para asistir de forma gratuita a ICÓNICA Sevilla Fest, que serán lanzadas desde la carroza de la Estrella de la Ilusión en la tarde del 5 de enero.

Concretamente se repartirán 50.000 Tarjetas de la Ilusión de las que 100 estarán premiadas con las entradas dobles. Todas las tarjetas tendrán un QR que llevará hasta un vídeo, en el que se indicará a cada usuario si ha obtenido una de las “Tarjetas de la Ilusión” premiadas con dos entradas para alguna de las citas ya confirmadas en ICÓNICA Sevilla Fest 2024, y que hasta la fecha son: Marc Anthony, Arcade Fire, Tom Jones, Loreena Mckennitt, Carl Cox, Jamie Cullum, Take That, Keane, Robe, Vetusta Morla, Siempre Así, Raule, Aitana, Melendi, Rozalén o ‘BIGSOUND Sevilla’, con Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Ptazeta.

Este cofre ecléctico con las 50.000 Tarjetas de la Ilusión, se entregará por parte de Green Cow Music a la Estrella de la Ilusión el próximo 3 de enero en Casa Ozama, en la recepción que ofrecerá Margarita Cabanás para presentar a la corte de Mujeres Icónicas que la acompañarán en la carroza, y que serán Almudena García, Estíbaliz Coriat, Lola Chaves, Ángeles Giménez-Almenara, María Ángeles Martín, Alicia Pérez, Patricia Aranda, María José Villalba, Macarena Begoña Jimenez, Verónica Repiso, María Jesús Guerrero, Ana Cristina Martínez, Nuria Jiménez, Virginia Blanco, Arancha del Pino, Sara López, Laura Frau, y Margarita Jiménez.

Todas ellas son una representación del cortejo de la propia cabalgata en sí y de las mujeres de toda la ciudad, dado que en ellas se encuentra personal sanitario de importantes entidades locales y nacionales, como los Hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena, Infanta Luisa, Reina Sofía de Córdoba, Viamed, Dr. Muñoz Cariñanos, Victoria Eugenia Cruz Roja o Quirón Salud, la Clínica Dr. Ortiz, Tecnoláser o la Clínica Baviera; catedráticas y profesoras de la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide; mujeres empresarias, fundadoras y directoras de importantes empresas como Skylife Engineering, Oliver o CH Comunicación; directoras de empresas, organismos y direcciones, como la oficina de Desarrollo de Negocio en España de Soundreef MS o la dirección general de Innovación del Ayuntamiento de Madrid; así como mujeres cooperantes de organismos humanitarios como la ONG Dermalawi, psicólogas, cantantes y economistas.

Esta nueva cita de Icónica Sevilla Fest con su ciudad, se fragua en plena campaña de Navidad, donde tantas familias y amigos hacen llegar la magia a los hogares en forma de regalo de entradas, y a la vez que el Festival de la Plaza de España sigue anunciando los distintos nombres que compondrán su ecléctico cartel 2024, que hasta la fecha está conformado por Marc Anthony, Arcade Fire, Tom Jones, Loreena Mckennitt, Carl Cox, Jamie Cullum, Take That, Keane, Robe, Vetusta Morla, Siempre Así, Rozalén, Raule, Melendi, Aitana y ‘BIGSOUND Sevilla’, con Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Ptazeta formando su line up.

ICÓNICA Sevilla Fest 2024, el Festival experiencial de la Plaza de España de Sevilla, está organizado por Green Cow Music y Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas para sus conciertos están a la venta en www.iconicafest.com.