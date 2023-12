Euforia en el Alcampo de Sevilla tras dar el Gordo

El Gordo se ha hecho de rogar este año, convirtiéndose en el más tardío de la historia de la Lotería de Navidad. Sin embargo, la espera ha merecido la pena para aquellos afortunados que se toparon con el número 88008 y decidieron apostar por él.

Entre los premiados, son varios los afortunados que, a su paso por el Alcampo de Sevilla, compraron este número tan peculiar y ahora celebran la lluvia de millones que ha caído en la administración de lotería de José María y Paloma.

Dos gordos en cuatro años

No es la primera vez que José María Nogales y Paloma Rodríguez llenan de alegría la Ronda del Tamarguillo. La administración “El Atrapa Sueños”, dentro del Centro Comercial Alcampo, ha repartido dos gordos en cuatro años. El primero que dieron fue en 2019 con el número 26950. Esta vez, la lluvia ha repartido 14 millones con la venta de 35 décimos en uno de los barrios más humildes de Sevilla. “¡Yo lo sabía!”, expresa el dueño con un brillo de emoción en la mirada. Recalca que se ha puesto su chaleco de la suerte -verde con un Papá Noel que saluda felicitando la Navidad- porque desde ayer tenía el presentimiento de que lo iba a repartir. Una lluvia que asciende a más de 20 millones si se tiene en cuenta que también ha repartido dos quintos: “Yo con esos dos ya estaba contento esta mañana”.

El militar retirado lleva la administración junto con su mujer Paloma desde 2016. Ambos, que no han parado de recibir llamadas, no dudan en señalar que lo mejor es haber dado tanta suerte a vecinos del barrio “que de verdad lo necesitan”. Recuerdan que en 2019, uno de los premiados con el Gordo llamó para agradecerles que el montante lo salvó de una situación de desahucio. “Pero nunca lo conocimos en persona”, recuerda Paloma e indica que muchas personas no vienen el mismo día, “porque no quieren salir por la tele”. De hecho, solo se ha acercado un agraciado, chatarrero de profesión, que se ha enterado en la propia Administración de que llevaba el Gordo en el bolsillo y, con el impacto que debe suponer, lo ha celebrado dando saltos y descorchando una botella de champán.